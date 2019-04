Nữ đại gia thuê người cung cấp ma túy để giấu vào ôtô bạn trai

Ảnh minh họa

Ngày 10/4, TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) dự kiến mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Vân (37 tuổi) về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vu khống.

Cáo trạng nêu, Vân và anh Nguyễn Văn Thiện có quan hệ tình cảm với nhau. Do có mâu thuẫn trong tình cảm và làm ăn nên Vân nảy sinh ý định cho ma túy vào ôtô của anh Thiện để bạn trai bị đi tù.

Vân đã đưa cho một nữ thượng úy công an phong bì ghi số nhà, ôtô biển kiểm soát Hà Nội, nhãn hiệu Huyndai màu bạc và nói chiếc xe này có ma túy, nhờ báo công an bắt.

Sáng 28/10/2016, Vân đi ôtô trên đưa anh Thiện đi làm rồi để xe ở lòng đường phố Trịnh Công Sơn (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ). Trưa cùng ngày, một người đàn ông mang ma túy đến, để dưới viên đá ở gốc cây và điện thoại báo cho Vân biết để cô ta đến lấy hàng, cho vào cốp trước ghế phụ ôtô.

Chiều cùng ngày, Vân gọi điện thoại cho nữ thượng úy biết về việc ôtô của anh Thiện đang tới khu vực Mỹ Đình. Sau khi nhận tin, nữ thượng úy báo với tổ công tác cảnh sát cơ động.

Đến đêm, khi anh Thiện đang điều khiển ôtô, Vân ngồi ghế sau từ đường Lê Đức Thọ rẽ vào Nguyễn Hoàng (Mỹ Đình II, quận nam Từ Liêm) thì bị cảnh sát kiểm tra, thu giữ bên trong xe năm gói ma túy (heroin, đá).

Bất ngờ bị bắt vì tàng trữ ma túy, anh Thiện một mực kêu oan và cho rằng có người cố tình vu oan cho mình. Sau tám ngày bị tạm giữ, anh được trả tự do vì cảnh sát không chứng minh được hành vi phạm tội.

Khi về, anh Thiện nghi ngờ Vân là người hại mình vì giữa hai người đang tranh chấp khối tài sản chung lên tới 200 tỷ đồng. Tất cả tài sản này do Vân đứng tên nhưng giữa hai người đã ký thỏa thuận chia mỗi bên 50% khi không còn "chung đường". Vân không đồng ý nên anh Thiện đã khởi kiện và TAND Hà Nội đang thụ lý vụ tranh chấp tài sản, chuẩn bị đưa ra xét xử.

Hai tháng sau khi được trả tự do, anh Thiện đã tự đi thu thập chứng cứ cung cấp cho cảnh sát, trong đó có đoạn ghi âm nói chuyện giữa Vân và nữ thượng úy về việc "cho anh đi tù".

Ngày 9/4/2018, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố Vân về các tội danh trên.

Tại cơ quan công an, Vân khai đã kể về mâu thuẫn với anh Thiện cho nữ thượng úy nghe. Bị can được nữ thượng úy này bảo cho bạn trai cô ta đi tù bằng ma túy, với giá một tỷ đồng. Vân đã đồng ý. Số ma túy trên do nữ thượng úy thuê người đưa tới cho Vân.

Tuy nhiên, nữ thượng úy không nhận việc chuẩn bị ma túy đưa cho Vân nên cơ quan công an đã tách phần liên quan đến người này, rút tài liệu để tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

