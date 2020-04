Nữ công nhân bị cướp khi mang gần 5 lượng vàng đến công ty

Trưa 23/4, bà Nguyễn Thị Gái, công nhân làm việc tại KCN Sóng Thần, TP Dĩ An, Bình Dương đến trình báo Công an phường Tân Đông Hiệp về việc bị cướp lấy hết tài sản trị giá lên đến hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, do không thuộc thẩm quyền nên Công an phường hướng dẫn bà Gái đến làm việc với đồn Công an Sóng Thần, nơi xảy ra vụ việc.

Túi áo của bà Gái bị cắt.

Theo lời trình bày của bà Gái, tối 21/4, bà ngủ mơ thấy bị trộm đột nhập phòng trọ lấy hết tài sản. Sáng ngủ dậy, do lo sợ bị trộm cướp vào phòng trọ nên bà lấy hết số vàng (gần 5 lượng vàng, sau 7 năm 2 vợ chồng đến Bình Dương làm việc tích góp) bỏ vào túi áo mang theo khi đến công ty làm việc.

Chiều tối 22/4, sau khi tan ca bà ra trước cổng Công ty Poh Huat (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) mua ít thực phẩm để về phòng trọ. Tuy nhiên, về đến phòng, bà Gái bất ngờ phát hiện số vàng trong túi không còn, túi áo bị cắt một đường dài.

Số vàng bị mất trước đó được bà Gái mang gửi tiệm vàng.

Ngay sau đó, bà Gái đến công ty tìm kiếm và báo vụ việc đến lãnh đạo doanh nghiệp. Bảo vệ công ty sau đó trích xuất camera thì thấy có 2 phụ nữ tình nghi áp sát từ xung quanh và phía sau bà Gái. Theo bảo vệ Công ty Poh Huat, qua hình ảnh camera quay lại thì 2 kẻ nghi vấn không phải công nhân công ty này.

“Về nhà, tôi hốt hoảng khi phát hiện bị rạch túi. Trong túi là toàn bộ gia tài tích góp từ 7 năm làm việc của vợ chồng, trong đó gồm: 21 chiếc vòng , 1 dây chuyền, 3 nhẫn vàng 18, 1 đôi bông tai, tổng trị giá gần 5 cây vàng”, bà Gái nói. Nạn nhân cho biết thêm, trước đó toàn bộ số vàng bà đã mang gửi tại một tiệm vàng nhưng bà có cảm giác không yên tâm nên lấy về thì xảy ra chuyện.

Bà Gái đứng trước cổng công ty thì bị cướp tài sản. Ảnh: Cắt từ camera.

Liên quan đến vụ việc, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương) cho biết trưa nay bà Nguyễn Thị Gái có đến nhờ anh hỗ trợ truy tìm tên cướp với hy vọng lấy lại được tài sản. Anh Hải đã hướng dẫn nạn nhân đến công an trình báo, đồng thời lên kế hoạch tìm kiếm kẻ gian thông qua hình ảnh camera.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

