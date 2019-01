Nữ công nhân bị 'công an dỏm' ép quan hệ, cướp tài sản

Ảnh minh họa

Ngày 29/1, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Quyền (36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) về tội Cướp tài sản.

Theo công an, Quyền làm quen với chị Hoa làm công nhân tại huyện Nhơn Trạch. Sau một thời gian nhắn tin qua lại, đến chiều 13/1, Quyền đi xe máy tìm đến phòng trọ của chị để gặp mặt nói chuyện. Tại đây, anh ta rủ bạn gái đến thị xã Dĩ An (Bình Dương) chơi.

Đến chiều cùng ngày Quyền chở bạn gái về lại huyện Nhơn Trạch. Lợi dụng trời tối, người này đưa nạn nhân vào một đoạn đường vắng ở khu dân cư Long Thọ - Phước An (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) để tiếp tục tâm sự. Tại đây, Hoa bị đòi quan hệ tình dục nhưng từ chối.

Thấy vậy, Quyền đã khống chế nạn nhân lấy 5 vòng vàng ximen, 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng và 1 điện thoại di động rồi lên xe bỏ trốn. Về phần nạn nhân thì đến công an trình báo.

Qua làm việc với cơ quan công an, Hoa cho biết do Quyền luôn giới thiệu mình làm trong ngành công an nên chị luôn tin tưởng và không hề cảnh giác. Sau khi bị cướp tài sản, nạn nhân có nhắn tin để đòi lại thì kẻ cướp tiếp tục xưng danh công an để thách thức và đe dọa chị.

Sau hơn 2 ngày tập trung rà soát, đến chiều 15/1, lực lượng trinh sát bắt được Quyền. Anh ta làm thợ cơ khí và đã có vợ, con.

Tại cơ quan điều tra, Quyền thừa nhận đã gây ra vụ cướp nói trên. Theo lời khai của Quyền, sau khi cướp được vòng vàng anh bán được 7 triệu đồng để tiêu xài.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Pháp Luật TP.HCM

