Nữ bị can qua mặt đại gia ở Sài Gòn để lừa tiền tỷ

Ngày 12/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Vũ Thu Thủy (40 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nữ bị can sinh năm 1978 liên quan đến hàng loạt vụ lừa “chạy” trường, “chạy” hợp đồng để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Nguyễn Vũ Thu Thủy bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: H.H.

Ba năm trước, chị Dương Thị Thu (quê Bắc Giang) cùng em gái nhờ Thủy “chạy” cho hai con trai vào học trường Trung cấp cảnh sát. Hẹn gặp tại nhà riêng ở phố Nguyễn An Ninh, Thủy nói với chi phí mỗi suất trúng tuyển là 450 triệu đồng.

Nhận của chị Thu 450 triệu đồng nhưng hôm đó, bị can viết luôn hai tờ cam kết nhận tiền, trong đó cam kết sẽ hoàn tiền nếu không có giấy báo trúng tuyển.

Sau khi em gái chị Thu chuyển khoản số tiền còn lại, Thủy thông báo có thể “chạy” vào Học viện An ninh nhân dân với giá 650 triệu. Do không nắm rõ quy định tuyển sinh nên bị hại vẫn tin tưởng dù Thủy nói con của họ phải làm bảo vệ trường học một thời gian trước khi được cử đi học.

Qua mùa tuyển sinh không thấy trường gửi giấy báo, bị hại mới biết bị lừa. Tìm mọi cách đòi lại tài sản nhưng bị hại vẫn chưa thể đòi nốt 600 triệu đồng còn thiếu.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện Nguyễn Vũ Thu Thủy lừa 2 tỷ đồng của một đại gia tên Sơn ở TP.HCM. Vụ án này xảy ra 2016, bị hại chủ doanh nghiệp chuyên kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.

Tự nhận có quan hệ đặc biệt với Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, Thủy khẳng định có thể giúp ông Sơn ký hợp đồng bán 1.500 tấn nguyên liệu cho nhà máy sản xuất thuốc.

Theo bản cam kết, Thủy có trách nhiệm liên hệ Tổng công ty thuốc lá Thăng Long nhập hàng của ông Sơn theo thỏa thuận. Đổi lại, ông Sơn phải trả công 10 tỷ đồng cho Thủy theo từng đợt.

Nhận 2 tỷ đồng của vị đại gia, Thủy đã rút ra chi tiêu cá nhân. Khi bị hại biết hợp đồng với Tổng công ty thuốc lá Việt Nam không có thật, Thủy trả lại 800 triệu đồng.

Công an Hà Nội xác định Thủy không có khả năng xin học vào các trường công an hay có quan hệ với Tổng công ty thuốc lá Việt Nam. Sau khi người phụ nữ này bị bắt, trên một số mạng xã hội xuất hiện một số bài viết tố cáo bị can này lừa đảo.

Để làm rõ các nội dung này, cơ quan điều tra thông báo ai là bị hại trong các vụ lừa đảo do Nguyễn Vũ Thu Thủy gây ra, liên hệ ngay Đội 10 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội tại địa chỉ 40 Hàng Bài, Hà Nội (Điện thoại: 093.605.5650).

* Tên các nạn nhân đã đổi.

