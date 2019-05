Phát hiện thi thể cặp vợ chồng và con nhỏ trong căn nhà trọ ở Bình Dương, người vợ còn mang bầu 7 tháng

Hiện trường vụ việc tại một căn nhà bên đường ray xe lửa thuộc phường An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Cụ thể vào, vào khoảng 11h trưa 27/5, nhân chứng phát hiện ra sự việc đau lòng trên. Nạn nhân được xác định gồm anh Cường (SN 1982), chị Nguyễn Thị Hằng (31 tuổi, vợ anh Cường, quê Thanh Hóa) và con gái 4 tuổi. Đáng lưu ý, chị Hằng đang mang thai 7 tháng tuổi.

Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu được biết, khoảng trưa cùng ngày, người thân không thấy vợ chồng nạn nhân đi làm như bình thường nên đến tìm. Khi đến nơi, họ mở cửa sổ ra kiểm tra thì phát hiện cả gia đình nằm bất động trên vũng máu.

Nhận được tin báo, Công an TX. Dĩ An khẩn trương đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng.

Công an đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc

Đến khoảng 1h30, Công an thị xã Dĩ An vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án.

Được biết, hai vợ chồng nạn nhân hàng ngày buôn bán trái cây ở chợ, vì gần sinh nên thời gian gần đây, người vợ nghỉ ở nhà.

Lê Nguyễn - Bảo Hằng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật