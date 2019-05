Nỗi uất hận của cô gái xinh đẹp bị chồng sắp cưới là công an tạt a-xít vì chia tay

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện của một cô gái trẻ ở Đà Nẵng bị chồng chưa cưới là cựu thiếu úy công an tạt a-xít.

Báo Người Lao Động thông tin, sáng 28/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an quận xử lý nghiêm, đề nghị tòa án xử điểm vụ việc.

Đầu năm 2018, cả hai đã tổ chức lễ ăn hỏi

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, là Thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP. Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương và đã tổ chức đám hỏi, đăng ký kết hôn với chị L.T.L.V. (SN 1995, cùng trú quận Thanh Khê).

Tuy nhiên, sau đó do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nên chị V đòi chia tay vì cho rằng Hải thường ghen tuông và nhiều lần đánh đập mình, tuy nhiên, Hải không chịu. Sau đó, sáng 1/1, Hải giấu lọ a-xít trong người đến nhà rồi tạt a-xít vào người chị V. Hậu quả là chị V bị bỏng nặng khiến 1 nửa khuôn mặt bị hủy hoại và tay, chân cũng bị các vết bỏng nặng. Được biết, hiện chị V vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội.

Trao đổi với PV Zing, V. cho biết họ quen nhau cuối năm 2016. Hai người đã có một tình yêu rất đẹp. Vy kể lại: "Hải thông minh, giỏi, có hình thức và rất chiều chuộng tôi. Khi giận dỗi, anh ta luôn làm mọi cách để tôi vui. Khi đó, tôi nghĩ rằng mình rất may mắn vì gặp được một người tốt đến thế. Tôi cũng yêu Hải hết lòng".

Sau một năm tìm hiểu, Vy quyết định kết hôn với Hải. Đây cũng là thời điểm Hải bộc lộ những tính cách khác lạ. Sau khi ký vào giấy đăng ký kết hôn, tổ chức lễ ăn hỏi, Hải thường nóng giận vô cớ, ghen tuông, nhiều lần đánh đập Vy. Thậm chí V. đã bị đánh đến 3 lần, lần nặng nhất phải nhập viện. Do không thể tiếp tục được mối quan hệ nữa nên V. đã quyết định chia tay.

Hải hẹn, ngày 1/1/2019 sẽ cùng người thân đến gia đình chị V. để nói chuyện về cuộc hôn nhân của 2 người. Thế nhưng, đúng giờ hẹn, Hải đến rồi tạt a-xít vào người vợ sắp cưới. A-xít dính một nửa khuôn mặt, tay và chân của chị. Riêng Hải thì nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Kết quả giám định cho thấy Vy bị thương tích vĩnh viễn 46%. Ảnh: Zing

Kết quả giám định cho thấy Vy bị thương tích vĩnh viễn 46%. V. cho biết, không chỉ đau về thể xác mà còn đau cả về tâm hồn. Nhiều khi xem lại ảnh ngày xưa, nước mắt chảy dài.

“Lắm lúc mình chỉ mong đây là giấc mơ, nhưng sự thật thì tàn khốc. Thế nên chỉ biết cố gắng chịu đau, cố gắng hồi phục sức khoẻ thật nhanh để trở về cuộc sống bình thường”. V. chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà M.T.L (mẹ nạn nhân V) nói: “Tôi rất buồn. Nuôi đứa con hơn hai mươi mấy năm, chỉ mong con cưới chồng gặp người tốt, không nghĩ được con mình lại gặp một người như vậy. Từ ngày V bị tạt a-xít tới giờ, gia đình Hải cũng chưa tới gia đình tôi lần nào cả. Giờ tôi cũng không nói được gì nữa, người có tội phải bị trừng trị. Hơn nữa, đây là một người chiến sĩ công an mà lại làm những việc như vậy”.

