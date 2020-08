Nỗi kinh hoàng của 2 người phụ nữ lớn tuổi bị hàng chục đàn em của "giang hồ mạng" Phú Lê bủa vây

Hôm qua (6/8), chị Trần Thị Đào (tên Facebook là Đào Chile, 28 tuổi, quê tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã có đơn tố cáo về việc nghi ngờ "đàn em" của vợ chồng Phú Lê đã đến gia đình chị hành hung mẹ chị là bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi, mẹ chị Đào) và bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi, em gái bà Nga) bị thương, phải nhập viện điều trị.

Bà Nga bị nhóm thanh niên gây thương tích

Cũng trong tối 7/8, thông tin với chúng tôi, chị Đào cho biết, hiện gia đình chị cũng đã có đơn gửi đến cơ quan chức năng và được mời lên để phối hợp điều tra.

Theo chị Đào, sau khi có những cuộc trao đổi qua lại, ngày 2/8 người phụ nữ tên Thúy Kiều (vợ Phú Lê) cùng đàn em hẹn sáng Đông Anh để gặp.

Vì để đảm bảo sự an toàn cho bản thân nên chị Đào đã cho một số người em ra nói chuyện trước, lúc này nhóm thanh niên được cho là do vợ chồng Phú Lê đưa đến có mang theo hung khí nên đã gọi công an. Tuy nhiên, khi công an đến thì nhóm này đã bỏ đi và đe dọa chị Đào qua điện thoại.

Thúy Kiều tại cơ quan công an

Chưa dừng lại, đến khoảng khoảng 11h ngày 3/8, có một nhóm người lạ mặt đi 1 ô tô, 2 xe máy về cụm 9 (xã Hồng Hà, H.Đan Phượng) tìm vào nhà mẹ đẻ chị Đào và hành hung mẹ chị là bà Nguyễn Thị Nga và bà Nguyễn Thị Bé (em gái bà Nga).

"Mẹ tôi và dì là hai người già cả, cô đơn và bị bệnh thần kinh, đầu óc không được bình thường nhưng bất ngờ bị các đối tượng lạ mặt lao vào hành hung".

Theo trình bày, rong lúc gây án, các đối tượng liên tục chửi bới, thách thức và đòi gặp chị Đào để nói chuyện.

Mặc dù hai người phụ nữ lớn tuổi trên liên tục van xin nhưng các đối tượng vẫn không buông tha cho đến khi bà Nga và bà Bé bị chấn thương nặng. Sau khi nhóm thanh niên này bỏ đi, người thân đã đưa 2 nạn nhân đi bệnh viện.

Bà Bé dù đang bị bệnh nhưng các thanh niên này vẫn không buông tha

Nói về nguyên nhân, chị Đào cho biết, chị và vợ chồng Phú Lê (trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) quen biết nhau khi thực hiện một sản phẩm hài Tết 2017.

Sau đó, Thúy Kiều (vợ Phú Lê - PV) nhiều lần mời chị Đào về nhà để quảng bá sản phẩm cho mình.

Sau thời gian hợp tác, chị Đào tách ra làm riêng thì bị vợ Phú Lê nói xấu, gây ảnh hưởng đến công việc.

Nhiều lần bị nói xấu, vào ngày 18/7, chị Đào đã phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân để nói ra những suy nghĩ, thắc mắc của mình tại sao vợ Phú Lê đối xử với mình như vậy thì ngay trong tối 18/7, đã có rất nhiều nam thanh niên tìm gặp chị Đào nhưng không được nên đã buông lời đe doạ qua điện thoại.

Sau đó, chị Đào có về Hải Phòng để ăn cỗ thì cũng có những nhóm thanh niên đến tìm khiến chị sợ hãi phải bỏ trốn để đảm bảo an toàn. Liên tiếp hững ngày sau đó, chị Đào bị đe doạ qua điện thoại.

Vu xô xát khiến 2 người nữ lớn tuổi phải nhập viện

Thậm chí, đêm 5/8, sau khi nhận đơn trình báo về vụ gây thương thích cho hai nạn nhân, vợ chồng Phú Lê bị mời về cơ quan công an, rất nhiều thanh niên được cho là đàn em của cặp vợ chồng này liên tục nhắn tin, điện thoại và hẹn chị Đào để trả thù.

