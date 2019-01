Nỗi đau phía sau vụ bố đẻ dùng dao đâm chết con trai

Xóm núi rúng động

Bà con dân bản vẫn không hiểu vì sao ông Vi Đình Hoa (60 tuổi) lại ra tay sát lại con trai Vi Đình Tuyết (40 tuổi) như vậy. Bởi, theo người dân, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, mối quan hệ của hai cha con họ khá tốt.

Hung khí vụ án.

Hai bên chưa từng xảy ra cãi vã hay căng thẳng gì quá mức. Thậm chí, theo thông tin từ người dân, trong 5 người con, ông Hoa dành tình thương nhiều nhất cho người con đầu là Vi Đình Tuyết.

Chập tối 9/12/2018, vì con trai thứ hai đang nhập viện điều trị nên anh Tuyết định xuống thăm. Lo sợ không có người trông coi nhà cửa nên anh đến nhà bố mẹ đẻ nhờ xuống canh chừng. Đến nhà đúng dịp bố mẹ đang dùng cơm tối lại thấy cãi nhau nên anh Tuyết có góp ý mấy câu. Người con trai còn khuyên bố hạn chế việc uống rượu.

Lúc đầu hai bên chỉ lời quan tiếng lại, rồi dẫn đến ẩu đả. Sẵn hơi men trong người, ông Vi Đình Hoa chạy vào gian nhà phía trong lấy con dao, rồi đâm nhát chí mạng vào vùng ngực anh Tuyết.

Chỉ đến khi thấy con trai nằm sõng soài trên vũng máu, ông Hoa mới bừng tỉnh, dừng tay. Nghe tiếng la hét, kêu khóc phát ra từ nhà vợ chồng bà Nhung, một số người hàng xóm chạy đến. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu . Tuy nhiên, do nhát dao đâm trúng tim, phổi nên anh Vi Đình Tuyết đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Thông tin từ Công an huyện Con Cuông cho hay, chừng 19h cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An có một trường hợp tử vong do bị thủng tim, phổi nghi có dấu hiệu bị sát hại.

Công an huyện đã phối hợp với tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định con dao ông Hoa dùng để sát hại con trai dài 62 cm. Hung khí là con dao thường được ông này sử dụng vào việc cúng bái. Tại địa phương, ông này được biết đến là thầy mo.

Bi kịch “ma men”

Được biết, nạn nhân là con đầu trong số 5 người con của vợ chồng Vi Đình Hoa. Gia cảnh khó khăn, lớn lên tại khu vực miền núi nên các con của vợ chồng bà Nhung phải tự lực cánh sinh. Sau khi lập gia đình, với sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại, vợ chồng anh Tuyết cất được căn nhà nhỏ.

Hàng ngày để nuôi sống gia đình, hai vợ chồng chịu khó làm lụng. Tuy vậy, cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Đứa con đầu của vợ chồng anh Tuyết vì muốn phụ giúp bố mẹ đã nghỉ học sớm, xuôi xuống thành phố làm thuê.

Thời điểm trước khi xảy ra sự việc đau lòng, người con thứ hai của nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Anh Tuyết trước khi xuống chăm con đã đến gặp bố mẹ nhờ trông coi nhà cửa. Không ngờ, đó là lần cuối cùng hai bên được nhìn mặt nhau.

Là người chứng kiến toàn bộ sự việc nên nỗi đau của bà Lang Thị Nhung càng quặn thắt. Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên bà không kịp xử lý, can ngăn. Chỉ đến khi con trai bất tỉnh với con dao dài trên ngực người phụ nữ này mới lao vào can ngăn chồng, rồi cùng mọi người đưa con đi cấp cứu. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn…. Cùng lúc “mất” đi hai người thân khiến nỗi đau trong bà càng nhân lên gấp nhiều lần.

Cả cuộc đời lam lũ, vun vén cho gia đình, dựng vợ gả chồng cho các con, bà không ngờ rằng lúc mình bước qua bên kia con dốc cuộc đời thì tai ương lại ập xuống gia đình. Cú sốc lớn khiến người phụ nữ khắc khổ dường như suy sụp. Chỉ trong chốc lát, bà mất đi hai người thân là chồng, là con trai.

Sau khi lo ma chay cho con trai, bà lại chạy đôn chạy đáo dò hỏi tình hình chồng. Vì mức độ nghiêm trọng của vụ việc nên sau khi gây ra án mạng, Vi Đình Hoa được giao cho Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ vụ việc.

Không những người trong cuộc, vụ án mạng còn khiến chính quyền, bà con dân bản bất ngờ, bàng hoàng. Bởi, trước đó giữa Hoa và anh Tuyết chưa từng có mâu thuẫn gì lớn.

Ông Lang Văn La, Trưởng bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Đức thông tin: “Hôm đó nhận được tin báo, chúng tôi vội đến hiện trường. Chứng kiến cảnh tượng thương tâm ai nấy đều đau xót. Không ngờ, ông Hoa lại quẫn trí đến mức đâm con trai mình. Có lẽ, cũng vì mâu thuẫn bộc phát, không làm chủ được bản thân nên ông ta mới hành xử như vậy”.

Đau đớn, sợ hãi trước hành vi mình gây ra nên sau khi biết con trai đã mất, Vi Đình Hoa trốn chạy, tìm đến cái chết. Rất may, người dân đã kịp thời ngăn chặn việc ông này ăn lá ngón để tự tử . Thông tin từ công an cho hay, thời điểm bị bắt ông này liên tục đòi đập đầu vào tường nhằm tự tử. Do vậy, suốt quá trình lấy lời khai ban đầu, cơ quan chức năng phải cho ông ta đội mũ bảo hiểm phòng trường hợp nghi can làm liều.

Tại địa phương, ngoài công việc nương rẫy, nghi can còn làm thêm nghề thầy mo. Nhưng vì uy tín không cao nên số người tìm đến nhờ làm cúng bái khá ít. Do vậy, nguồn kinh tế trong gia đình chủ yếu dựa vào nương rẫy, gia súc mà bà Nhung chăn nuôi. Không đánh đập vợ con, nhưng ông Hoa thường tìm đến rượu chè. Chính men say đã khiến người đàn ông này cướp đi mạng sống của con trai mình.

Theo Pháp luật Việt Nam

