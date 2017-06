Nỗi đau của mẹ hung thủ sát hại bạn ở Hải Dương

Anh Khoa, người trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu kể lại sự việc với PV. Ảnh: Đức Tùy

“Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ”

Chứng kiến sự hung hãn, côn đồ của Lương Mạnh Thắng (SN 1984, trú tại thôn Cổ Phục Nam, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương) nhiều người dân vẫn chưa hết rùng mình. Theo đó, do mâu thuẫn từ việc đổi nồi cơm điện, Thắng đã dùng kiếm đâm chết anh Nguyễn Văn Công (SN 1981, ở xã Kim Lương).

Là người có mặt từ hiện trường ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, bà Vũ Thị Hải (ở thôn Phan Chi, xã Kim Anh, huyện Kim Thành) cho hay, hôm xảy ra sự việc cả nhà bà vừa đóng cửa đi ngủ trưa thì nghe thấy tiếng hô hoán nói có người bị chém. Thấy vậy, bà Hải vội chạy đến xem thực hư thế nào.

“Khi tôi đến nơi thì thấy cảnh tượng hãi hùng, một thanh niên người có nhiều máu nằm ôm bụng và đang được vợ chồng anh Trần Văn Khoa (SN 1970, hàng xóm bà Hải) băng bó. Sau đó, anh Khoa cùng người cháu đưa anh Công đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Công đã tử vong”, bà Hải kể.

Là người trực tiếp đưa nạn nhân Công đi cấp cứu, anh Khoa cho biết, bây giờ nghĩ lại anh vẫn thấy hoảng sợ và rùng mình. Tuy nhiên, khi đó nhìn thấy người gặp nạn không cứu thì lương tâm cắn dứt, tuy nhiên nhiều đêm qua anh vẫn bị ám ảnh khi chứng kiến cảnh tượng hôm ấy.

Theo lời kể của anh Khoa, anh đang trong nhà thì nghe thấy tiếng động mạnh ở phía cổng. Vợ chồng anh Khoa dậy mở cửa thì nhìn thấy anh Công đang nằm đau quằn quại phía bụi cỏ cạnh bờ tường, trên người đầy máu. Cùng thời điểm, anh Khoa thấy Thắng và Lê Văn Thịnh (43 tuổi, ở địa phương) đang ngồi lên xe máy, tay cầm một chiếc kiếm dài và đi về phía xã Kim Khê (huyện Kim Thành).

Anh Khoa kể: “Vợ chồng tôi lại gần, anh Công nói “cứu em với”. Lúc này, tôi thấy anh Công bị nhiều vết chém trên cơ thể. Tôi liền cởi chiếc áo đang mặc trên người buộc cầm máu cho anh ấy. Sau đó, tôi gọi cháu họ là Cao Thành Luân (SN 1991) chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành. Sau đó, tôi có gọi điện thông báo cho người thân của anh Công và báo với công an xã Kim Anh về sự việc”.

Nhớ lại sự việc, chị Trần Thị Quyên (vợ anh Khoa) kể: “Thực sự, khi thấy nạn nhân máu chảy nhiều, vợ chồng tôi cũng hoảng sợ, luống cuống vài phút. Thấy nạn nhân thều thào kêu cứu, sự hoảng loạn ban đầu đã biến mất, chúng tôi vội sơ cứu rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng anh Công đã tử vong. Không hiểu bạn bè chơi với nhau kiểu gì mà lại sát hại nhau để bây giờ ai cũng khổ”.

Nỗi đau người mẹ

Hiện trường anh Công bị sát hại tại thôn Phan Chi, xã Kim Anh.

Sau nhiều lần dò hỏi, chúng tôi mới tìm đến được gia đình đối tượng Thắng khi người thân đang sống trong căn nhà nhỏ đi thuê tại thôn Cổ Phục Nam. Lúc PV có mặt cũng là thời điểm gia đình đang ăn cơm sớm để cho bố Thắng đi làm bảo vệ tại trạm thu phí gần nhà.

Gạt nước mắt, bà Phúc (mẹ Thắng) nghẹn ngào: “Đến giờ tôi vẫn nghĩ sự việc con mình gây ra như một giấc mơ và không dám tin đó là sự thật. Từ trước đến nay, Thắng chưa bao giờ đánh nhau, gây gổ với ai bao giờ, yêu thương vợ con, gia đình. Khi nghe tin con trai giết người, tôi bủn rủn chân tay”.

Theo lời kể của bà, Thắng là con lớn trong gia đình có hai anh em. Sau khi lấy vợ, Thắng làm nghề lái xe và khoảng một năm nay con bà xin nghỉ ở nhà làm tự do. Cách đây 6 tháng, vợ chồng Thắng sinh được mụn con. Do làm ăn không gặp may nên vào thời điểm này, gia đình bà bán mảnh đất trong làng để đi thuê căn nhà nhỏ sinh sống.

“Nếu như gia đình tôi kinh tế khá giả mà con tôi ăn chơi đua đòi thì là nhẽ khác, đằng này kinh tế khó khăn trong nhà không có gì đáng giá. Bây giờ gia đình tôi không biết làm thế nào nữa. Con tôi gây ra tội thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tôi chỉ thương cháu nội còn nhỏ quá đã phải chịu nỗi đau này rồi”, bà Thắng nghẹn ngào.

Giọng buồn rầu, ông Lương Văn Du (bố đẻ Thắng) kể, hôm nhận được tin con trai sát hại bạn, ông nghĩ là ai đó báo nhầm nhưng khi lên xã thì ông mới tin đó là sự thật. Gia đình ông vốn đã khó khăn, kinh tế không có mà giờ đây con trai gây ra tội này không biết sẽ thế nào nữa, trong khi vợ chồng ông sức tàn lực kiệt.

Trao đổi với PV, đại diện Công an xã Kim Lương được biết, đối tượng Thắng hiền lành, ngoan ngoãn và chưa có tiền án, tiền sự. Trong cuộc sống hàng ngày, Thắng không gây gổ và mâu thuẫn với ai bao giờ. Chính vì vậy, khi nghe tin Thắng là hung thủ gây ra án mạng nghiêm trọng trên khiến nhiều người bất ngờ.

Chiều 30/5, tại thôn Phan Chi (xã Kim Anh, huyện Kim Thành, Hải Dương) xảy ra vụ án nghiêm trọng khi nạn nhân Nguyễn Văn Công (SN 1981, trú tại xã Kim Lương) bị đối tượng Lương Mạnh Thắng (SN 1984, trú tại thôn Cổ Phục Nam, cùng xã Kim Lương, huyện Kim Thành) dùng thanh kiếm dài một mét chém tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thắng bỏ trốn, sau đó đến Công an huyện Kim Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đức Tùy