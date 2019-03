Nỗi đau cha mẹ có con trai tham gia vụ hãm hiếp tập thể nữ sinh lớp 10 sau tiệc sinh nhật ở Quảng Trị

Ngày 28/3, trao đổi với Người đưa tin, ông Lê Minh C. (54 tuổi, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), đau đớn cho biết, cả 2 đứa con của ông bình thường rất ít khi đi chơi, vậy mà lần này đi lại gây nên họa. Bây giờ, sự việc đã xảy ra, gia đình ông chỉ mong pháp luật khoan hồng cho 2 đứa con của mình.

Ông C. cho biết, 2 đứa con sinh đôi là nghi phạm H. và D. liên quan đến vụ hãm hiếp nữ sinh ở Quảng Trị. Sáng 25/3, lực lượng công an bất ngờ đến nhà ông và đưa 2 đứa con của ông đi, họ nói là mời lên làm việc. Lúc đó, ông chỉ biết 2 cháu bị lên làm việc là do liên quan đến việc nhậu nhẹt gì đấy, chứ thật sự gia đình ông cũng chưa biết chuyện gì.

"Đáng lý ra gia đình tôi phải đưa 2 cháu lên trụ sở công an để làm việc. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, tôi thì đau ốm, vợ lại không biết đi xe nên mấy anh chở đi luôn. Ngay sau đó, vợ tôi cũng được mời lên để làm giám hộ cho 2 đứa", ông C. tâm sự.

Được biết, trong 6 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam đều trú ở thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, độ tuổi từ 17 đến trên 18 tuổi. Trong đó có 1 nam sinh tên N.T.V đã trên 18 tuổi. Thanh niên lao động tự do L.H.P cũng trên 18 tuổi.

"Nghi phạm này tên là L.H.P. (SN 2001), trú thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch hiện thanh niên này đang sống với mẹ, bố đã mất hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ cận nghèo… hiện đang làm công việc phụ hồ”, ông Lê Văn Mẫn, Trưởng Công an xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết.

Được biết, ở địa phương thanh niên này chưa vi phạm gì để có tiền án, tiền sự. P. là con trai đầu trong gia đình gồm có 3 anh em, kinh tế gia đình chủ yếu làm nghề nông.

Được biết, bữa tiệc rượu sinh nhật mà nữ sinh P. dự được tổ chức tại nhà nam sinh L.H.M.Q (SN 2002, học lớp 10, trường THPT Triệu Phong) từ khoảng 16h ngày 24/3, đến khoảng 21-22h thì xảy ra vụ việc.

Nếu đúng tuổi năm nay Q. học lớp 11, nhưng vì ngỗ nghịch nên phải học lại lớp 10.

Trước đó, Công an huyện Triệu Phong đã triệu tập 12 nam sinh tham gia bữa tiệc sinh nhật để lấy lời khai phục vụ điều tra. Bước đầu, nhóm nam sinh khai nhận có chủ ý hãm hại nữ sinh từ đầu bữa tiệc sinh nhật nên đã chuốc rượu cho nữ sinh uống say, mất khả năng chống cự rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

