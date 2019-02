Nỗi ám ảnh trong tâm trí cháu bé bị bố bạo hành ở Thanh Hóa

Cháu N đang được bác sĩ thăm khám. Ảnh: N.Hưng

Người bố đã bỏ trốn khỏi địa phương

Sau hai ngày được giải cứu khỏi những trận đòn roi từ người cha, bé L.T.T.N (8 tuổi, trú tại xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đang được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa chăm sóc, điều trị. BS Hoàng Vân, Phó trưởng khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) cho biết, khoảng 14h ngày 20/2, cháu N bị bố mình là L.Đ.H (35 tuổi) dùng dây thừng trói tay vào cột, dùng roi tre đánh đập dã man và để lại nhiều vết thương trên cơ thể. “Sáng 22/02, qua quá trình siêu âm, kiểm tra chẩn đoán cho thấy, cháu bị tổn thương phần mềm, xuất hiện nhiều vết bầm tím tại vùng mông, đùi, tay, mặt. Những bộ phận khác như phần xương, khớp, não còn phải chờ kết quả siêu âm mới có kết luận chính thức”, BS Hoàng Vân nói.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Trưởng Công an huyện Triệu Sơn cho biết, Công an huyện Triệu Sơn đã triệu tập anh H lên làm việc nhưng anh này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an cũng đã ra thông báo để gia đình thông tin cho anh H sớm lên làm việc với cơ quan chức năng. “Anh H là người nghiện ma túy, đã có 2 tiền án về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và hiện là một con nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định, thường hay đi lang thang tại địa phương”, ông Quyền nói

Gạt đôi dòng nước mắt, chị L.T.H (mẹ cháu N) kể về cuộc đời đầy đau khổ khi sống chung với người chồng nghiện ngập. Chị H nghẹn ngào: “Tôi và anh H kết hôn có với nhau hai mặt con (một trai, một gái). Sống với nhau gần 7 năm trời, trong cuộc sống vợ chồng chưa một ngày được vui vẻ, hạnh phúc. Anh H nghiện ngập, bài bạc, lại hay ghen tuông mù quáng. Cứ mỗi lần anh ta đi vay mượn tiền không được là về lôi tôi chửi rủa, đánh đập. Mãi đến năm 2017, tôi đi làm ăn xa về thì anh ta cho rằng tôi có người khác bên ngoài nên đánh đập tôi thậm tệ. Do không thể sống tiếp với người chồng tệ bạc nên tôi đã làm đơn ly hôn”.

Cuộc hôn nhân đầy nước mắt

Những vết bầm tím trên mông cháu N.

Nhìn những vết thương bầm tím trên cơ thể đứa con gái non dại của mình, chị H lạo trào nước mắt. Chị hối hận vì sau những đau khổ của cuộc sống hôn nhân, vì những vướng mắc của kinh tế gia đình mà chị không thể giành nuôi đứa con gái bé bỏng của mình.

“Sau khi ly hôn, tôi được tòa giao nuôi cháu N nhưng vì những khoản nợ của cá nhân nên anh H ép tôi phải giao hai con cho anh ấy nuôi. Nào ngờ anh ta có nuôi con được ngày nào đâu. Cả hai đứa con anh ta đều giao cho ông bà nội chăm sóc. Mỗi khi đi làm ăn xa về, tôi đều qua thăm hai con, đồng thời gửi ít tiền phụ giúp ông bà chi trả tiền học hành, ăn uống. Còn anh H thì cấm tuyệt đối không cho hai đứa nhỏ lên nhà ông bà ngoại chơi. Ăn Tết xong, mãi đến thời gian vừa rồi, tôi xuống nhà thăm hai cháu để đi làm ăn thì phát hiện cháu N bị bố đánh thâm tím người nên tôi đã lên công an trình báo”, mẹ cháu N kể.

Ánh mắt còn tỏ vẻ hoảng sợ, nhút nhát và đau đớn, cháu N chỉ dám nhìn lén những người bên cạnh. Chúng tôi hỏi cháu không dám trả lời, gợi mãi cháu mới dám nói: “Do cháu học không giỏi nên bị bố đánh. Mỗi lần bố đánh như thế cháu đau lắm. Cháu không dám đi học cùng với bạn mà chỉ dám đi một mình vì sợ bạn hỏi… Bây giờ cháu chỉ muốn ở với mẹ thôi”.

Liên quan đến sự việc này, chiều 21/2, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 380/SLĐTBXH-TEBĐG gửi UBND huyện Triệu Sơn, đề nghị cơ quan này chỉ đạo Công an huyện Triệu Sơn và các đơn vị có liên quan xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật, có biện pháp thăm khám, đánh giá nguy cơ, mức độ tổn hại của trẻ và áp dụng các biện pháp can thiệp cần thiết.

Ngày 22/2, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cũng có văn bản đã đề nghị Phòng Giáo dục huyện Triệu Sơn và các cơ quan chức năng của địa phương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc nói trên, đồng thời có các biện pháp xử lý nghiêm theo pháp luật và bảo vệ cháu N.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng của huyện Triệu Sơn khẩn trương điều tra, làm rõ.

Ngọc Hưng - Viết Huy

