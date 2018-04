Nổ súng trấn áp phá 'pháo đài ma túy' của nữ quái manh động

Trưa nay (20/4), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ một phụ nữ buôn bán ma túy hết sức liều lĩnh, manh động. Nghi phạm bị bắt là Trần Thị Thanh (SN 1975, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; trú xã Hồng Vân, huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế).

Lực lượng chức năng phải nổ 2 phát súng mới trấn áp, khống chế được nữ quái Trần Thị Thanh.

Từ năm 2017, lực lượng của PC47 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện Thanh thường xuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn huyện A Lưới, nhất là các công nhân đang làm việc tại công trình thủy điện A Lưới.

Để phá chuyên án này, từ tháng 9/2017, PC47 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tung nhiều trinh sát có kinh nghiệm vào cuộc tìm hiểu kỹ hoạt động của Thanh và các đối tượng có liên quan.

Qua mật phục theo dõi, lực lượng trinh sát phát hiện, để phục vụ cho việc buôn bán ma túy, Thanh đã xây dựng nhà mình như một “pháo đài” kiên cố với hàng rào cao 2 mét bằng lưới B40. Hệ thống hàng rào này được kết nối với dây điện, nếu phát hiện “có biến”, Thanh kích điện để ngăn cản lực lượng chức năng.

Chân dung nữ quái Trần Thị Thanh.

Ngoài ra, Thanh nuôi 3 con chó dữ và một đàn ngỗng để dễ dàng phát hiện tiếng động nhằm ứng phó. Mỗi lần bán ma túy, các đối tượng nghiện không vào nhà Thanh mà đứng ngoài ném tiền qua hàng rào vào trong.

Sau một thời gian dài vào cuộc, đến 9h ngày 18/4, lực lượng của PC47 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với các lực lượng liên quan ập vào bắt giữ Thanh. Bị công an ập vào bất ngờ, Thanh chống trả rất quyết liệt, lực lượng công an phải nổ 2 phát súng mới trấn áp, khống chế được đối tượng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn ma túy, 4 gói thuốc nổ cùng nhiều tang vật khác.

