'Nổ' là cán bộ Sở nội vụ, lừa đảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Ngày 17/4, thông tin từ CQĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án đối tượng Lê Quang Hòa (SN 1980, quê quán xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Quang Hòa.

Theo đó, từ năm 2016, do bản thân không có nghề nghiệp, Lê Quang Hòa đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hòa "nổ" bản thân mình là cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An hoặc cán bộ Công an TP Vinh có thể xin việc làm vào các cơ quan nhà nước trong tỉnh Nghệ An.

Để tạo lòng tin với mọi người, Hòa luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch sự, sang trọng khi khoác lên người những bộ vest đắt tiền và đi xe xịn. Thậm chí trên mạng xã hội, Hòa thường xuyên đăng tải những hình ảnh sang chảnh về nhà ở, xe hơi hay những lần đi chơi, uống cà phê với một số người quen có địa vị xã hội.

Ngoài ra, Hoà còn nhận "chạy" luân chuyển công tác từ các tỉnh, thành khác khác về tỉnh Nghệ An. Với thủ đoạn trên, Lê Quang Hòa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 người với tổng số tiền 2 tỷ đồng.

Hiện CQĐT đã phát thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự trên để người dân biết, liên hệ với đơn vị để làm việc nhằm đảm bảo quyền lợi và làm rõ toàn bộ nội dung có liên quan đến vụ án.

