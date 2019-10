'Nó đã giết con tôi một cách quá tàn ác'

Năm 2010, Hiếu quen chị Đ.Y.N. (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và có quan hệ yêu đương. Tháng 7/2017, hai người phát sinh mâu thuẫn nên ít gặp nhau.

Khoảng 18h ngày 31/5/2018, N. và Hiếu cùng đi ăn rồi quay lại nhà anh ta ở quận Gò Vấp. Sau khi quan hệ tình dục, N. nói với Hiếu là đã có bạn trai mới và sẽ lấy chồng. Rạng sáng hôm sau, Hiếu sát hại chị N. rồi phân xác, bỏ vào bịch nylon màu đen đem giấu trong tủ lạnh. Hiếu còn lấy đi một số tài sản của nạn nhân.

Rạng sáng 4/6/2018, Hiếu lấy thi thể chị N. bỏ vào vali và thùng carton, chở đến nhà anh Trần Thanh Sang ở Tây Ninh. Người bạn thấy Hiếu để nhiều đồ đạc bốc mùi hôi thối nên nảy sinh nghi ngờ và dùng tay sờ vào một cái túi, cảm giác thấy bên trong giống chân người.

Khi Hiếu mang các túi đựng thi thể N. đi vứt tại bãi đất trống thuộc khu vực huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thì Sang đến Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh trình báo sự việc.

Sau đó, Hiếu bị Công an huyện Gò Dầu mời về trụ sở để làm việc. Tại đây, Hiếu đã khai nhận giết chị N. tại TP.HCM nên công an địa phương bàn giao Hiếu cho Công an TP.HCM điều tra.

Ngày 17/10, TAND TP.HCM tuyên phạt Vũ Ngọc Hiếu án tử hình về tội Giết người, 8 năm về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.