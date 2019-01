Níu kéo tình cảm không thành, mang lựu đạn đến cài cửa nhà bạn gái

Công an thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cường (29 tuổi, trú tại đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) về hành vi Giết người.

Theo điều tra, khoảng tháng 7/2018, Nguyễn Văn Cường có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Tâm (16 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn). Đến tháng 9/2018, Tâm đề nghị chia tay nhưng Cường không đồng ý và nhiều lần nhắn tin đe dọa bạn gái.

Nguyễn Văn Cường.

Khoảng 1h ngày 29/12/2018, Nguyễn Văn Cường yêu cầu gặp Tâm nhưng cô không đồng ý. Anh ta liền về nhà lấy 1 quả lựu đạn, dùng một sợi dây nhựa buộc vào cánh cửa xếp nơi bạn gái sinh sống nhằm mục đích khi mở cửa sẽ làm bật chốt mỏ vịt khiến quả lựu đạn phát nổ.

Sáng cùng ngày, Tâm kéo cửa đi học thì phát hiện quả lựu đạn nhưng sợi dây nhựa đã tuột khỏi cánh cửa và không phát nổ, sau đó cô đã trình báo cho lực lượng công an.

Ngày 29/1, công an đã bắt giữ được Cường sau 1 tháng bỏ trốn.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Công lý

