Níu kéo không thành, trút "mưa dao" lên người vợ

Sáng 11/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) 20 năm tù giam về tội "Giết người".

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại phiên tòa sơ thẩm

Theo HĐXX, năm 2000, ông Hùng và bà Nguyễn Thị Bích Thuận (SN 1974) kết hôn, đến nay có 3 người con. Trong quá trình sống chung, do ông Hùng thường xuyên uống rượu say rồi về nhà đánh đập, chửi bới vợ con nên bà Thuận đã làm đơn gửi đến TAND thị xã Buôn Hồ đề nghị ly hôn. Sáng 11-9-2018, ông Hùng và bà Thuận đến TAND thị xã Buôn Hồ để hòa giải theo triệu tập của tòa án. Do nghi ngờ bà Thuận cặp bồ với người đàn ông khác nên khi đến tòa ông Hùng mua một con dao cất giấu trong người.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày phiên hòa giải kết thúc, bà Thuận vẫn yêu cầu được ly hôn. Khi 2 người đi ra đến khu vực tiền sảnh của tòa án, ông Hùng tiếp tục đề nghị bà Thuận rút đơn ly hôn nhưng không được chấp thuận. Bực tức, ông Hùng đã lấy con dao thủ sẵn trong người đâm 9 nhát vào bà Thuận khiến nạn nhân tử vong sau đó.

