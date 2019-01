Những "vị khách không mời" giả vờ mừng đám cưới để làm "đạo chích"

Mới đây nhất, ngày 3/11, một vị khách tới dự đám cưới tại nhà hàng Trống Đồng (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) đã trình báo việc bị mất một chiếc điện thoại Iphone 6 Plus.

Qua trích xuất camera an ninh tại các trung tâm tiệc cưới, tổ chức sự kiện, cơ quan công an xác định, tất cả các vụ việc đều do một đối tượng gây ra nên đã tiến hành mật phục, nhằm truy bắt bằng được đối tượng gây án.

Đối tượng Lưu Quốc Bình. Ảnh: ANTĐ

Đến khoảng 23h ngày 23/11, CAP Trần Hưng Đạo, nhận được tin báo của bảo vệ nhà hàng Trống Đồng về sự xuất hiện của một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang có mặt tại sự kiện mỹ phẩm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã mời về trụ sở đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lưu Quốc Bình, SN 1980, trú tại số 92 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khai nhận chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tại nhà hàng Trống Đồng hôm 3/11.

Chiếc điện thoại lấy được, Bình mang bán cho một người đàn ông không quen biết tại khu vực đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội lấy tiền ăn tiêu.

Trần Văn Cảnh và tang vật. Ảnh: CAĐN

Trước đó, trong lúc lang thang tại TP Vinh (Nghệ An), nhìn thấy đám cưới có vẻ giàu sang, đoán có nhiều tiền, vàng nên Trần Văn Cảnh (1982, Hà Tĩnh) nảy sinh ý định trộm cắp. Cảnh chỉnh trang lại quần áo, đóng giả khách mời vào ăn tiệc.

Khi đến chúc mừng cô dâu, lợi dụng lúc cô dâu không để ý, Cảnh giật chiếc túi xách đựng tiền mừng và vàng sau lưng cô dâu rồi tháo chạy. Tuy nhiên, sau đó Cảnh đã bị lực lượng CA bắt giữ.

Lực lượng CA thu giữ túi xách, bên trong có 18,5 triệu đồng, 1.100USD, 3 hộp chứa trang sức gồm 4 dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, 2 kiềng vàng, 11 nhẫn vàng, 2 đôi hoa tai, 1 đồng hồ nữ. Tổng giá trị số tài sản trên khoảng 350 triệu đồng.

Đối tượng Trần Đăng Khoa tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTĐ

Trước đó, năm 2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Đăng Khoa, (26 tuổi, huyện Sóc Sơn), về hành vi trộm cắp tài sản...

Tại cơ quan điều tra, Khoa, khai nhận sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng về điện, Khoa chưa đi làm mà ở nhà chờ xin việc. Trong thời gian này, Khoa nảy sinh ý định đi trộm cắp ở đám cưới lấy tiền xin việc.

Với diện mạo đẹp trai, ăn mặc lịch sự, nói chuyện nhã nhặn, Khoa dễ dàng qua mắt được mọi người và thực hiện hành vi trộm cắp trót lọt 10 đám cưới trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Đông Anh.

Số tiền lấy được từ 10 đám cưới là khoảng gần 1 tỷ đồng, ngoài việc chi tiêu bản thân, Khoa mua một chiếc xe ô tô làm phương tiện trộm cắp, số còn lại để chạy việc vào một cơ quan trên địa bàn.

Sau một quá trình trinh sát theo dõi, Công an huyện Sóc Sơn đã phát hiện và bắt giữ được Trần Đăng Khoa về hành vi trộm cắp.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, người dân lên nâng cao cảnh giác, đặc biệt là các gia đình tổ chức hiếu, hỉ nên để tiền ở những nơi cẩn thận, có người trông coi, tránh để xảy ra các sự việc đáng tiếc như trên.

