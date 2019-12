Những 'trùm' ma tuý bị bắt tại TP HCM

Dân chơi vũ trường Sài Gòn những năm 2000 bị hấp dẫn bởi các viên thuốc lắc (Ecstasy) nhiều màu sắc, từ nước ngoài mang về Việt Nam. Loại ma tuý này được xem là thứ để họ thể hiện đẳng cấp của mình, so với người nghiện heroin.

Tai Chin Kheng (tức Hai Tài, 41 tuổi, quốc tịch Singapore) và đồng phạm nổi lên là những tội phạm đầu tiên đưa thuốc lắc vào TP HCM. Từ năm 1993 đến 2001, ông ta 60 lần ra vào Việt Nam. Kheng có cổ phần trong các vũ trường nổi tiếng lúc bấy giờ như Phương Đông, Tân Hải Hà và Mưa Rừng. Tất cả tụ điểm ăn chơi ông này lui tới hoặc hùn vốn đều có dấu hiệu mua bán, sử dụng ma tuý.

Sau thời gian theo dõi, ngày 15/9/2001, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý Công an TP HCM bắt quả tang Quách Tiểu Bửu (Việt kiều Australia) và Nguyễn Trang Bích Đào (người tình của Kheng) nhận từ Tai Chin Kheng gần 1.500 viên thuốc lắc để bán cho dân chơi.

Vụ án gây rúng động giới dân chơi và cả giang hồ, theo Công an TP HCM, và nằm trong số hàng loạt trận đánh lớn của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) trong suốt 20 năm thành lập. Đây là lý do PC04 vừa được Công an TP HCM đề nghị phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kì đổi mới.

Lô ma tuý lớn nhất từ trước đến nay bị bắt tại TP HCM. Ảnh: Công an cung cấp.

Lực lượng cảnh sát phòng chống ma tuý được thành lập ngày 12/2/1998. Đến tháng 10/2004, thực hiện Pháp lệnh về điều tra hình sự, ngoài chức năng trinh sát, cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy từ thành phố đến quận huyện được bổ sung chức năng điều tra tố tụng và chính thức lấy tên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Từ ngày đầu thành lập, PC04 đã triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy từ Phnômpênh về TP HCM, bắt 7 người. Cũng trong năm, đơn vị bắt đường dây do Phạm Ngọc Hoa cầm đầu, thu hai bánh heroin giấu trong đống củi trước nhà. Hay vụ phát hiện ổ bánh mì chứa 14 cục heroin (gần một bánh) của Cù Thị Thanh Vân và Bùi Hoàng Thanh. Tiếp đó, lực lượng này cũng "chặt đứt" đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về, thu giữ hơn một kg Methamphetamine (ICE, hàng đá) - loại ma túy tổng hợp mới và số lượng lớn nhất lúc đó.

Theo Công an TP HCM, từ năm 2009 đến nay, tội phạm ma tuý lợi dụng việc hội nhập quốc tế đã tìm đến Việt Nam hoạt động. Lúc đầu nổi lên các băng nhóm quốc tịch thuộc các nước châu Phi , tìm cách làm quen, sống như vợ chồng với một số phụ nữ Việt rồi lợi dụng họ vận chuyển trái phép các chất ma túy giấu trong quần áo, valy, đồ lưu niệm... ra nước ngoài. Nhiều chuyên án được lực lượng chống ma tuý khám phá, bắt hàng chục đường dây, can phạm, thu nhiều bánh heroin.

Nghi phạm Trung Quốc trong đường dây vận chuyển ma tuý hàng đá, bị bắt tại Sài Gòn hồi tháng 3. Ảnh: Công an cung cấp.

Giữa năm 2016, Công an quận Bình Thạnh lên chuyên án phối hợp Phòng cảnh sát ma tuý bắt Văn Kính Dương và 15 đồng phạm thu gần 200 kg MDMA (nếu ép ra thành khoảng 1,6 triệu viên, trị giá trên 600 tỷ đồng. Đây là vụ án sản xuất trái phép chất ma túy có số lượng lớn nhất nước cho đến nay.

Gần đây, PC04 liên tiếp triệt phá các vụ vận chuyển ma tuý "khủng" của các băng nhóm tội phạm nước ngoài như: bắt hơn 900 bánh heroin do Yu Chi Fu (quốc tịch Trung Quốc) thực hiện. Hay vụ vận chuyển trái phép hơn 1,1 tấn ma túy tổng hợp do băng nhóm Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei (quốc tịch Trung Quốc) cùng đồng bọn thực hiện.

