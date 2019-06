Liên quan đến vụ cô gái trẻ bị sát hại tại phòng trọ, ngày 18/6, một cán bộ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Hoàng Mai di lý đối tượng Nguyễn Duy Cường (SN 1994, quê Lào Cai) về trụ sở Công an quận Hoàng Mai để đấu tranh, làm rõ hành vi Giết người.

Danh tính nạn nhân được xác định là V.T.Q.T (SN 2000, trú xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, bạn gái Cường), hiện đang tạm trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Nguyễn Duy Cường tại cơ quan công an.

Theo vị cán bộ phòng PC02, bước đầu Cường khai báo với lực lượng công an tại Lạng Sơn đã ra tay sát hại bạn gái T. rồi bỏ trốn đến khu vực sát biên giới. Công an tỉnh Lạng Sơn đã thông báo cho Công an TP.Hà Nội xác minh vụ việc, sau đó đã bàn giao đối tượng cho Công an TP.Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Anh Lê Văn Tùng (24 tuổi, một người bạn của nạn nhân) cho biết, T. làm DJ cho một số quán bar tại địa bàn Hà Nội được khoảng 1 năm nay. “T. ngoại hình xinh xắn, sống hòa đồng nên được nhiều người quý. Ngoài làm DJ, T. còn kinh doanh và làm một số việc khác, kiếm tiền rất tốt”, anh Tùng cho hay.

Còn theo chủ nhà trọ nơi T. ở, nạn nhân thuê phòng cùng mẹ cách đây khoảng 5 tháng. Tuy nhiên, hai mẹ con ở hai phòng khác nhau. Mẹ của T. vào buổi tối đi bán xôi, bánh bao ngoài khu vực hồ Đền Lừ.

Nạn nhân T. là một DJ

Một người dân sống tại đây cho biết, mọi người trong khu trọ biết T. và Nguyễn Duy Cường có tình cảm với nhau từ lâu. Cường thường đến khu trọ của bạn gái chơi. “Hai người thường xuyên cãi nhau, có lần T. còn bị người yêu đánh tại phòng, mọi người phải vào can ngăn. Cậu người yêu của T. nhìn cũng trắng trẻo, trông rất thư sinh... thế mà không ngờ lại ra tay với T.”, một hàng xóm kể lại.

Khu nhà trọ nơi cô gái bị bạn trai sát hại.

Một cán bộ công an chia sẻ, giữa T. và nghi phạm có quan hệ tình cảm với nhau và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thời gian gần đây, T. trở về từ Singapore và có thể không còn yêu Cường nữa. Vì muốn níu kéo tình cảm nhưng không được, nên đối tượng đã gây án.

