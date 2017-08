Những sát thủ "vắt mũi chưa sạch"

1. Gương mặt non choẹt, nhỏ nhất là 15 và lớn nhất là 17 tuổi của những đối tượng ngồi trong phòng tạm giam của Công an quận Gò Vấp, TP.HCM khiến chúng tôi thấy ái ngại. Không ai nghĩ rằng, đây là những đối tượng vừa gây ra cái chết cho Đinh Trọng Phú (16 tuổi, ngụ Gò Vấp) chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt. Khác xa với vẻ đằng đằng sát khí khi gây án, những gương mặt non choẹt này lí nhí cúi đầu khai nhận hành vi gây án của mình khi các điều tra viên hỏi cung.

Một vụ hỗn chiến vì va quẹt giao thông.

Tối 6.8, Phú đang ngồi trông xe cùng nhóm bảo vệ tại quán karaoke D.B (đường số 14, phường 7, quận Gò Vấp) thì thấy Nguyễn Trần Xuân Phát (tự Bành, 16 tuổi, ngụ Tân Phú, TP.HCM) chạy xe máy ngang qua nẹt pô ầm ĩ. Phát dạo xe một vòng rồi hướng mắt nhìn về phía Phú cười khẩy, sau đó lao xe vào quán karaoke New Style.

Cho rằng Phát cố tình khiêu khích, Phú cùng một số bảo vệ của quán D.B đi sang quán New Style tìm Phát. Tại đây, nhóm của Phú bị Lê Minh (15 tuổi) và Lê Quang Nghĩa (16 tuổi, cùng ngụ Gò Vấp, nhân viên giữ xe của quán karaoke New Style) chặn lại. Hai nhóm sừng sộ cãi nhau một lúc. Được mọi người can ngăn, nhóm Phú bỏ về.

Tưởng mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa nhưng nghĩ Phú cố tình kiếm chuyện với mình nên Nghĩa đã gọi điện kêu Trần Hoàng Vũ (17 tuổi) và một đối tượng tên Tâm (cùng ngụ Gò Vấp) đến hợp cùng Nghĩa và Minh, Phát kéo sang nơi Phú đang làm việc tiếp tục gây sự. Thấy nhóm Nghĩa qua, nhóm Phú đã dùng ghế xông vào đánh. Nhiều khách hát karaoke chứng kiến cảnh hai nhóm xông vào đánh nhau đã vội vàng lấy xe bỏ đi.

Bị nhóm của Phú đánh bật ra ngoài, phải bỏ chạy, nhóm Nghĩa đã quay về nhà lấy hung khí quay lại trả thù. Khi cầm hung khí đến nơi, phát hiện Phú chỉ có một mình, nhóm Nghĩa xông vào dùng mã tấu chém tới tấp. Phú gục tại chỗ. Sau khi gây án, cả nhóm nhanh chân tháo chạy khỏi hiện trường. Phú được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cũng vì khiêu khích sau tiếng nẹt pô, chặn đầu xe mà N.V.S (21 tuổi, quê Nam Định, tạm trú quận 9, TP.HCM) chết bởi nhát dao oan nghiệt của người gây hấn với mình.

Chiều 30.7, trên đường đi, anh S thấy Nguyễn Hồng Sơn (tự Tý, 19 tuổi, ngụ quận 9) chở theo một người phía sau nên tăng ga lên ép xe chọc ghẹo. Bị anh S ép xe, Sơn bực tức nhưng không vượt lên mà đi theo anh S xem anh S đi đâu. Khi thấy anh S vào tiệm Internet, Sơn quay về phòng trọ lấy con dao và quay lại tìm để trả thù. Anh S đã chết bởi những nhát dao ân oán của Sơn.

Sơn - đối tượng gây ra cái chết cho S chỉ vì bị ép xe.

2. Nhìn vào các vụ án đều thấy một điều các nhóm đối tượng nhỏ tuổi thường gây án vì thói côn đồ, có xu hướng bạo lực, thích thể hiện cái tôi của mình, a dua và thường thường là do lôi kéo, thích vây cánh, tụ tập băng nhóm. Ngoài ra, một số đối tượng tuổi còn trẻ, nghiện ma túy, bốc đồng và bị lôi kéo vào các vụ việc của người khác.

Tối 26.7, Công an quận 1, TP.HCM nhận được tin báo, tại khu vực cầu Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 có gần 20 đối tượng sử dụng hung khí đang vào hỗn chiến nên Công an quận 1 đã cử nhiều tổ cảnh sát hình sự xuống hiện trường.

Thấy công an, một nhóm gần 10 đối tượng leo lên xe tháo chạy qua cầu Calmette hướng về quận 4, TP.HCM. Nhóm đối tượng còn lại đã nhanh chân chạy vào nhà hàng số 92, Calmette và chốt cửa cố thủ bên trong. Trước khi rút chạy, nhóm này còn lôi một đối thủ bên nhóm kia vào trong nhà hàng đánh đập sau đó "ném" ra ngoài. Người bị thương là Nguyễn Tiến Thành (27 tuổi).

Trước thái độ hung hãn coi thường pháp luật của chúng, Công an quận 1 đã kêu gọi các đối tượng buông hung khí ra đầu thú. Không chấp hành, các đối tượng vẫn cố thủ bên trong, buộc các tổ trinh sát phải phá cửa xông vào. Nhóm đối tượng nấp trên sân thượng tay lăm lăm hung khí buộc các tổ công tác phải nổ súng khống chế. 10 đối tượng bị tạm giữ, Công an quận 1 thu được nhiều hung khí và một lượng lớn ma túy, thuốc lắc. Bước đầu các đối tượng này khai đều là nhân viên của nhà hàng. Do chủ nhà hàng mâu thuẫn với một nhóm khác nên kích động nhân viên của nhà hàng dùng hung khí đánh trả.

3. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày cho đến mâu thuẫn trong tình cảm, các đối tượng này đều sử dụng một cách thức chung là giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí. Khoảng 2h ngày 20.6, Tô Phúc Nhật (19 tuổi) cùng nhóm bạn đến quán cà phê ở khóm 6, phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau uống nước. Trong quán có một nhóm thanh niên khác đã ngồi sẵn, Phạm Thanh Trúc ở nhóm này đã nhắn tin cho Ân, nhóm của Nhật. Nhi (bạn gái Ân) phát hiện nên tức tối. Khi Trúc đi vệ sinh thì Hân, Nhi, Tú đi theo để làm rõ việc Trúc nhắn tin cho bạn trai Nhi. Giữa 2 bên xảy ra cãi vã.

Đoàn Quốc Huy (14 tuổi) cùng một số thiếu niên khác (bạn của Trúc) chạy ra can. Hai bên giảng hòa nhưng Nhật vẫn còn lớn tiếng: "Tụi bay muốn gì thì đi lên lầu, tao ở trên đây nè!". Nghe Nhật nói khích, Dương Huyền Trân (18 tuổi) móc con dao trong giỏ ra đưa cho Huy. Huy cầm con dao lên lầu đâm Nhật rồi cả nhóm bỏ chạy. Nhật được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, hiện nay, tình hình tội phạm do người chưa thành niên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện có chiều hướng gia tăng và chiếm tỷ lệ cao, khoảng 60%. Trong đó, các đối tượng phạm tội từ 14-16 tuổi chiếm đến 32% và dưới 14 tuổi chiếm 8%.

Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP.HCM, nhiều vụ án xảy ra gần đây, nhất là các vụ liên quan đến việc giải quyết mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên dẫn đến giết người đa phần là do các đối tượng nhỏ tuổi nhưng rất manh động gây ra. Những đối tượng này khi giải quyết mâu thuẫn thường là kéo băng nhóm, sử dụng hung khí gây án. Một số đối tượng không chủ ý giết người nhưng do tâm sinh lý chưa phát triển hoàn toàn, hiếu thắng dễ kích động đã bị các đối tượng khác kích động, lôi kéo.

Theo An ninh Thế giới