Những nghi phạm trong đường dây ma túy xuyên quốc gia bị bắt ra sao

Chiều 13-7, trao đổi Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an, cho biết đã phối hợp với Đoàn đặc nhiệm biên phòng miền Nam (Đoàn 3) và cơ quan chức năng liên quan, phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn.

Đường dây do Phan Hữu Hiệu (còn gọi Chuột, 48 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú TP.HCM) cầm đầu.

Hiện cơ quan điều tra bắt giữ Phan Hữu Hiệu cùng 6 nghi phạm khác, gồm: Lý Thơ Phước (còn gọi A Tỷ, 51 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Phan Thạch Dinh (64 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, tạm trú quận 3), Nguyễn Thành Nam (37 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trụ quận Tân Phú), Trần Ánh Nguyệt (56 tuổi, ngụ quận 1), Trần Đức Trâm (61 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận 8) và Bùi Đình Trung (48 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Thủ Đức).

Huy động đặc nhiệm biên phòng

Theo C47, thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh chuyên án, rất nhiều cán bộ chiến sĩ của C47 và Đoàn 3 đã tham gia tổ chức đánh án. Nhiều tổ công tác có mặt rải rác nhiều tỉnh miền trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng) và TP.HCM trong nhiều tháng qua.

Xác định Hiệu thường xuyên từ TP.HCM đi Lào để bàn bạc, thống nhất mua ma túy từ các đối tượng tại Lào, sau đó, ma túy được vận chuyển qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) hoặc Lao Bảo (Quảng Trị ) vào VN. Địa điểm giao nhận tại TP Đà Nẵng, mỗi lần giao dịch từ 100 - 150 bánh heroin.

Sau khi chọn thời gian, địa điểm giao nhận ma túy, Hiệu chỉ đạo Bùi Đình Trung và Nguyễn Thành Nam, đi xe ôtô từ TP. HCM ra TP Đà Nẵng nhận ma túy, rồi vận chuyển vào tập kết tại một căn nhà Hiệu đang sinh sống tại quận Tân Phú (TP.HCM).

Ngoài bán ma túy cho Lý Thơ Phước, Hiệu còn chỉ đạo Bùi Đình Trung và Nguyễn Thành Nam bán ma túy cho vợ chồng Phan Thạch Dinh, Trần Ánh Nguyệt và Trần Đức Trâm. Mỗi lần giao dich từ 40 - 60 bánh heroin để các đối tượng này bán lại cho nhiều người tiêu thụ tại TP.HCM.

Ngày 10-7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định Hiệu từ TP.HCM đi máy bay ra Nghệ An, sau đó đi đường tiểu ngạch qua Lào để bàn bạc, đưa 100 bánh heroin vận chuyển vào VN. Dự kiến ngày 12-7, các đối tượng sẽ giao nhận "hàng" tại TP.HCM.

Đồng loạt ra tay phá án

Xác định thời cơ, các tổ công tác chia nhau triển khai giám sát Phan Hữu Hiệu từ khi Hiệu nhập cảnh vào VN tại cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và các đối tượng, địa điểm liên quan tại TP.HCM. Tất cả sẵn sàng chờ cơ hội ra tay bắt quả tang các đối tượng khi giao nhận "hàng" và đồng loạt kiểm tra các địa điểm cất giấu ma túy.

Đúng như dự tính, khoảng 17h30 ngày 12-7, Hiệu thống nhất giao ma túy cho Phan Thạch Dinh và Lý Thơ Phước tại Chung cư Oriental (quận Tân Phú, TP.HCM).

Thực hiện kế hoạch phá án, sau khi xác định các đối tượng đã giao nhận ma túy, các mũi trinh sát đồng loạt bắt giữ các đối tượng và đột nhập kiểm soát bảy điểm nghi vấn là nơi cất giấu ma túy.

Cụ thể, bắt giữ Phan Hữu Hiệu và Lý Thơ Phước tại trước Chung cư Oriental (quận Tân Phú), thu tại chỗ 60 bánh heroin và kiểm tra nơi ở thu thêm 32 bánh heroin.

Tại một căn nhà trên đường Ba Vân (phường 14, quận Tân Bình), Ban chuyên án bắt giữ Phan Thạch Dinh, thu 60 bánh heroin, khám xét chỗ ở của Dinh thu thêm 47 bánh heroin.

Tiếp đó, Ban chuyên án bắt giữ Nguyễn Thành Nam tại một địa điểm thuộc phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), bắt giữ Trần Ánh Nguyệt tại một địa điểm thuộc quận 3 và bắt giữ Trần Đức Trâm tại quận 8.

Cùng lúc đó, một tổ công tác khác của Ban chuyên án đã bắt giữ Bùi Đình Trung tại thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Đến thời điểm hiện tại, Ban chuyên án đã bắt giữ 7 đối tượng, thu 179 bánh heroin, cùng nhiều tại liệu , tang vật liên quan khác.

Hiện Tổng Cục cảnh sát Bộ Công an, chỉ đạo giao cho C47 thụ lý, mở rộng điều tra vụ án.

Nhiều tiền án, tiền sự Theo Ban chuyên án, đây là đường dây tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia, liên quan đến nhiều địa bàn, đối tượng. Các đối tượng chính trong đường dây có mối quan hệ bạn bè, đồng hương và có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy nên có rất nhiều kinh nghiệm đối phó cơ quan chức năng. Hiện C47 đang tập trung phối hợp với Đoàn 3 và công an nhiều địa phương, tiếp tục mở rộng điều tra. Đồng thời phối hợp với cảnh sát nước bạn Lào để điều tra, truy bắt các đối tượng đầu nậu cung cấp ma túy từ Lào và hệ thống mạng lưới tiêu thụ tại VN.

