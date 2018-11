Những kỷ lục trong phiên xử cựu tướng Phan Văn Vĩnh và 2 "ông trùm" cờ bạc online

Ngày 2/11, TAND tỉnh Phú Thọ đã có quyết định số 28 về việc đưa vụ án: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ra xét xử sơ thẩm.

Hai cựu quan chức Bộ Công an tay dính chàm trong vụ đánh bạc khủng sắp được đưa ra xét xử.

Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi có các bị cáo nguyên là cán bộ cảnh sát cỡ "bự" tại Bộ Công an (Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, C50) và số tiền mà tổ chức đánh bạc này đã "hút máu" của các con bạc là rất lớn, hơn 9.000 tỉ đồng.

Trong đó, ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai ông trùm của tổ chức tội phạm đánh bạc là Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Cty đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC), Phan Sào Nam (SN 1979, cựu Giám đốc Công ty VTC Online) bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. 88 bị can khác bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

Trong lịch sử tố tụng của TAND tỉnh Phú Thọ thì đây là vụ án có số bị cáo bị đưa ra xét xử lớn nhất, hơn 92 bị cáo. Tòa án cũng triệu tập 14 nhân chứng và 73 cá nhân, pháp nhân được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Có thể nói, ngoài số lượng bị cáo thì vụ án này chiếm nhiều cái nhất trong lịch sử tố tụng của tỉnh trung du miền núi này: Tính chất nghiêm trọng nhất, tinh vi nhất. Số tiền có được từ hành vi phạm tội khủng nhất (hàng nghìn tỉ đồng), được dư luận quan tâm nhiều nhất.

Do tính chất đặc biệt của vụ án và sự quan tâm đặc biệt của người dân, phóng viên báo chí nên có thể sẽ có đến hàng nghìn người đến theo dõi phiên tòa này. Để có không gian cho việc xét xử, Tòa án tỉnh Phú Thọ đã phải tận dụng khoảng trống ở sân tòa, lợp mái tôn. Phóng viên báo chí sẽ được bố trí tại một phòng riêng biệt để tác nghiệp.

HĐXX sơ thẩm vụ án này có 5 người, gồm Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thùy Hương, Thẩm phán Đỗ Ngọc Tuấn và 3 Hội thẩm nhân dân là bà Nguyễn Thị Phẩm, bà Bùi Thị Hảo, ông Nguyễn Bá Điền.

TAND tỉnh Phú Thọ cũng bố trí Thẩm phán dự khuyết là ông Tạ Văn Thành, Hội thẩm nhân dân dự khuyết là ông Nguyễn Ngọc Thắng, bà Nguyễn Thị Tần. Phiên tòa sẽ có hai thư ký và 2 thư ký dự khuyết.

Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa có 4 người, gồm: Ông Lê Xuân Lộc, ông Nguyễn Duy Hưng, ông Nguyễn Quang Hồng và bà Phạm Thị Bích Liên.

Phiên tòa này có 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa, trong đó Nguyễn Văn Dương có 5 luật sư; ông Phan Văn Vĩnh có 3 luật sư; ông Nguyễn Thanh Hóa 3 luật sư…

Do tính chất đặc biệt của vụ án, nhiều bị cáo, nhiều luật sư bào chữa…. TAND tỉnh Phú Thọ xác định bắt đầu xét xử từ ngày 12/11…. Cho đến khi kết thúc xét xử sơ thẩm vụ án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ: Vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ra xét xử” xảy ra ở Phú Thọ và một số tỉnh, thành do các bị can Nguyễn Văn Dương và đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của bị can Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa - những người có chức vụ, quyền hạn được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/ Tip.Clup, 23 Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống “đại lý cấp 1”, “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Với hệ thống trên, các đối tượng đã lôi kéo được hơn 42 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép hơn 9 nghìn tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Dương là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi Phan Sào Nam được xác định là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thuộc Công ty VTC online và Công ty Nam Việt thực hiện vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội.

