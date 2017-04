Những giờ phút lỳ lợm của kẻ máu lạnh giết người tình rồi ôm xác ngủ ở Hải Dương

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, Ngô Thanh Quang (31 tuổi) trú tại thôn Tân Quang, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) là nghi phạm sát hại chị N. T. B (37 tuổi) trú tại thôn An Lý, xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ vào rạng sáng 25/4.

Theo ghi nhận của PV tại nơi đối tượng Quang sinh sống, vụ án đã xảy ra được hơn một ngày nhưng người dân vẫn còn bất ngờ, hoảng sợ mỗi khi nhắc đến.

Ngôi nhà đối tượng Quang sinh sống, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chị Vũ Thị H (người dân địa phương) cho biết: “Từ trước đến nay, trong thôn chúng tôi chưa xảy vụ án mạng nào như thế này. Khi đã giết người xong sau đó còn nằm ngủ qua đêm thì thật là đáng sợ. Tôi nghĩ Quang là kẻ máu lạnh, cho nên cứ nghĩ đến đó ai cũng sợ”.

Nhớ lại sự việc, ông Vũ Xuân Hường – Trưởng công an xã Quang Khải cho hay, khi lực lượng công an địa phương đến nhà Quang và xác định chị B đã tử vong, lúc này đối tượng chui xuống gầm giường nằm co ro nép mình sát tường và cầm dao cố thủ.

Thấy vậy, các lực lượng chức năng từ xã, Công an huyện đến Công an tỉnh Hải Dương và Viện kiểm sát đều tiến hành vận động Quang, nhưng sau gần 2 giờ thuyết phục đối tượng vẫn ngoan cố cầm cự.

“Đối tượng đòi hỏi thứ gì chúng tôi đều đáp ứng hết, từ xin thuốc lá, nước uống, thậm chí chúng tôi còn hỏi nếu đói thì mua mì tôm để kéo dài thời gian tìm cách đưa đối tượng ra ngoài”, ông Hường kể.

Ông Hường cho biết: “Vì chân giường cao khoảng 50cm, cho nên khi vào nói chuyện vận động Quang, mọi người phải cúi sát xuống thì mới nhìn rõ, còn phía trên giường chị B đã tử vong, miệng sùi bọt, da xanh và hai mắt đã nhắm”.

Vị trí chị B bị Quang sát hại trên giường. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi lực lượng chức năng thuyết phục không thành, cơ quan công an họp bàn lên kế hoạch bắt giữ. Lúc này, khoảng 4 người đứng phía đầu giường, còn phía trong đã có lực lượng cầm sẵn chăn bông. Khi có hiệu lệnh, chiếc giường được nhấc lên kéo ra và phía sau lao vào trùm chăn, đồng thời tước con dao trên tay đối tượng.

Trong quá trình thuyết phục, đối tượng liên tục đòi gặp người thân trong gia đình và chị gái lớn đang sinh sống tại huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên).

“Khi chúng tôi liên lạc với chị gái qua điện thoại và bật loa ngoài, sau đó đưa cho đối tượng nói chuyện. Quang bảo "Chị về ngay nhà có chuyện", còn chuyện gì thì Quang không nói. Sau đó chị gái hỏi chuyện và nói bây giờ đêm tối không về được, nhưng đối tượng nhất định đòi chị phải về”, Trưởng công an xã Quang Khải cho biết.

Theo người nhà nạn nhân thông tin, sau khi quen biết chị B, Quang có vài lần xuống quê chơi, nhưng lần nào đến nhà Quang đều đi cùng một số người bạn làm ở công ty với nạn nhân, cho nên không ai biết mối quan hệ giữa Quang và chị B.

“Khi đến gia đình chơi, đối tượng giới thiệu mình tên là Minh chứ không phải là Quang. Vì vậy, khi xảy ra sự việc thì chúng tôi mới biết tên chính xác”, một người nhà chị B cho biết.

Đối tượng Ngô Thanh Quang. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi khám nghiệm hiện trường và hoàn thành công tác pháp y, vào khoảng 3 giờ sáng 25/4, gia đình nạn nhân tiến hành khâm niệm cho chị B tại nhà đối tượng và chuyển di quan về quê đẻ tại thôn An Lý, xã Hưng Thái (huyện Ninh Giang) lo hậu sự, đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày chị B đã được an táng.

Vào buổi chiều xảy ra sự việc (23/4) chị B có về quê liên hoan đồng môn. Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, chị cùng con trai lớn đến hỏi bố mẹ đẻ tại khu chuyển đổi thôn An Lý. Sau đó cả hai mẹ con nạn nhân đi xe máy lên phòng trọ ở TP. Hải Dương.

Được biết, chị B lấy chồng năm 1998 ở xã bên cạnh và có hai người con. Trong đó, con trai lớn 18 tuổi đã nghỉ học đang làm trên TP. Hải Dương, còn cháu gái thứ hai đang học tiểu học.

Đức Tuỳ