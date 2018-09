Những 'cáo già' trong đường dây sản xuất thuốc lắc

Nhiều đường dây sản xuất, cung cấp thuốc lắc bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá trong đó có 2 đường dây lớn do Lưu Thị Phương Yến (biệt danh Chị Ba Sài Gòn, 52 tuổi) và đường dây sản xuất thuốc lắc do Lê Hồng Việt (32 tuổi, quê Tiền Giang) cầm đầu cùng 3 đồng phạm là Phạm Hồng Trường, Đặng Hoàng Minh (tự Bi Heo) và Nguyễn Ngọc Vui (cùng 33 tuổi, ngụ Gò Vấp). Dây chuyền sản xuất cũng như “công nghệ” bào chế thuốc lắc của Việt được Vui mang từ đường dây của Chị Ba Sài Gòn về...

Hàng chục ngàn viên thuốc lắc được tung ra thị trường sau mỗi mẻ sản xuất.

Từ con nghiện thành trùm sản xuất thuốc lắc

Vào cuối tháng 5, Công an huyện Nhà Bè nhận được tin báo, tại căn hộ trên tầng 18 cao ốc H.P 3 (huyện Nhà Bè) có một nhóm thanh niên thường xuyên mở nhạc inh ỏi, nghi sử dụng thuốc lắc nên Công an huyện Nhà Bè phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Tại đây, tổ công tác phát hiện Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi) đang cùng nhóm thanh niên sử dụng thuốc lắc. Tổ công tác thu giữ trong người Nam hơn 100 viên thuốc lắc cùng nhiều vật dụng sử dụng ma túy và máy ép ma túy.

Nam đang là đối tượng bị Đội 7 theo dõi bởi liên quan đến đường dây sản xuất thuốc lắc của mẹ mình là Lưu Thị Phương Yến (biệt danh Chị Ba Sài Gòn) cầm đầu. Vai trò của Nam trong đường dây này là phụ giúp Yến pha trộn thuốc, dập khuôn thuốc lắc và phân phối ra thị trường.

Từ lời khai của Nam, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy lần lượt tấn công vào các điểm sản xuất ma túy của Yến, bắt Yến cùng 2 trợ thủ đắc lực là Lê Hữu Thịnh (33 tuổi) và Mai Bảo Châu (45 tuổi), thu nhiều dụng cụ sản xuất thuốc lắc và hàng chục ngàn viên thuốc lắc thành phẩm.

Đường dây sản xuất thuốc lắc này được hình thành khi Yến trở thành con nghiện nặng. Trước đó Yến từng là cử nhân của một trường thủy sản, ra trường lấy chồng sinh 3 người con.

Cuộc sống bấp bênh và thói buông thả đã đẩy Yến sa chân vào con đường nghiện ngập, bài bạc, từng phải ngồi tù sau biến cố xảy ra khi chồng Yến mất sớm.

Một nách 3 con, Yến làm đủ nghề nhưng vẫn không dứt được ma túy. Trong những lần mua ma túy sử dụng, Yến quen biết với một số đối tượng cộm cán chuyên buôn bán ma túy. Yến dần học cách kinh doanh mặt hàng chết người này.

Nhận thấy việc mua đi bán lại không bõ công, Yến đã mày mò, tự tạo cho mình một đường dây riêng sản xuất và buôn bán thuốc lắc.

Yến thuê 2 căn nhà tại huyện Nhà Bè làm nơi sản xuất, dập khuôn thuốc lắc sau đó thuê Thịnh làm người đem giao hàng cho các đại lý tại các vũ trường, quán bar.

Riêng Châu được Yến thuê để dập khuôn và sữa chữa máy dập khi có sự cố. Hàng của Yến với nhiều mẫu mã lạ mắt nên được “dân chơi” ưa chuộng, săn tìm.

“Chị Ba Sài Gòn” Lưu Thị Phương Yến cùng người tình tạo ra đường dây sản xuất thuốc lắc khủng.

Để điều hành đường dây này, Yến thuê một căn hộ cao cấp ở Nhà Bè để làm nơi sống với người tình, cũng là nơi cất giấu ma túy. Do là căn hộ cao cấp, cửa được mở bằng thẻ từ, có camera quan sát nên Yến yên ổn ẩn náu trong căn hộ này.

Nguồn nguyên liệu được Yến ra chợ Kim Biên và các tiệm thuốc Tây thu gom về để sản xuất. Nhu cầu của dân nghiện “cắn thuốc” tăng, mỗi ngày Yến đưa ra thị trường hàng ngàn viên thuốc lắc, thu về số tiền phi pháp khá lớn.

Thời điểm đường dây sản xuất cung cấp thuốc lắc của Yến bị triệt phá, tại các điểm cất giấu và sản xuất của đối tượng này, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy thu giữ gần 20 ngàn viên thuốc lắc, hơn chục kg nguyên liệu và các loại máy móc.

Nối nghiệp... “Chị Ba Sài Gòn”

Đường dây sản xuất ma túy của Lê Hồng Việt cầm đầu hoạt động cùng thời điểm với đường dây của Yến, tức Chị Ba Sài Gòn.

Có điều, ngoài sản xuất thuốc lắc, đường dây của Việt còn sản xuất cả những loại ma túy mới hình dạng kẹo như Hoa Mai, LV, vương miện.

Dân nghiện khi vào vũ trường, quán bar thường rất thích loại ma túy này và liên tục săn tìm, nhiều nhất là dân chơi ở các địa bàn xa trung tâm như quận 12, Gò Vấp, Hóc Môn...

Khác với đàn chị, đường dây sản xuất thuốc lắc của Việt thường chọn các chung cư xây dựng chưa hoàn thiện, người ra vào lộn xộn và thường thuê căn hộ ở tầng cao để sản xuất thuốc lắc, tránh bị người lạ dòm ngó.

Vì vậy đường dây này của Việt hoạt động sau một năm mới bị triệt phá. Lợi nhuận thu về từ việc tự sản xuất thuốc lắc mang đến cho các đối tượng trong đường dây của Việt cái mác giàu có, đại gia.

Các đối tượng này thường xuyên tự lái xế hộp xịn đến các điểm ăn chơi để tìm thêm các đầu mối ra hàng.

Nói đến đường dây sản xuất ma túy đá của Việt, nếu như không có sự góp mặt của Nguyễn Ngọc Vui thì Việt không thể bành trướng được như thế.

Từng có nhiều tiền án về tội “cướp giật tài sản”, thời gian trước, Vui là cánh tay đắc lực trong đường dây sản xuất ma túy của Chị Ba Sài Gòn.

Vui rành rẽ chuyện bào chế các loại hóa chất nguyên liệu và biến thành thuốc lắc. Sau khi học hết nghề từ các “tiền bối”, Vui ra làm ăn riêng và kết hợp với Việt thành một đường dây sản xuất thuốc lắc mới.

Một số tang vật trong đường dây sản xuất thuốc lắc của “Chị Ba Sài Gòn” vừa bị triệt phá.

Ngoài nguồn nguyên liệu được trực tiếp đặt hàng từ Trung Quốc, Vui còn mua nguyên liệu trôi nổi từ chợ Kim Biên, mua thêm thuốc cảm tại các nhà thuốc cùng với thuốc thú y đem về bào chế.

Bởi vậy, thuốc lắc của đường dây sản xuất mà Vui tham gia có hình dáng lạ mắt, lại có vị khác với các loại thuốc lắc khác khiến dân chơi mê mệt.

Ngoài trực tiếp đứng ra điều hành bào chế, pha trộn, dập khuôn, Vui còn chịu trách nhiệm tìm đầu ra cho sản phẩm của đường dây này.

Ngoài các quán bar, vũ trường ở các quận, huyện ngoại thành của TP Hồ Chí Minh, thuốc lắc của đường dây này còn bung ra thị trường Bình Dương, Long An, Đồng Nai...

Đều đặn mỗi mẻ hàng ra lò khoảng 5.000 viên thuốc lắc, đường dây của Việt - Vui thu về số tiền khổng lồ.

Để những lần giao dịch trót lọt, các đối tượng chính trong đường dây không trực tiếp giao hàng mà liên lạc với nhau qua điện thoại, trao đổi địa điểm giao dịch (đa phần là trong khách sạn).

Phạm Hồng Trường là một cánh tay đắc lực của Việt nên được Việt giao quản lý điểm cung cấp thuốc lắc ở căn hộ trên tầng 12 chung cư H.Q (xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn).

Khi Công an xã Xuân Thới Đông phát hiện ra ổ ma túy này thì chỉ có một mình Trường trong căn hộ trên cùng 300 viên thuốc lắc.

Trường bị bắt và khai nhận các đối tượng liên quan. Ngay lập tức Việt, Vui và Đặng Hoàng Minh bỏ trốn, ngưng hoạt động và cắt đứt toàn bộ liên lạc với các đại lý.

Nhiều tháng nghe ngóng tình hình, thấy êm, Việt cùng đồng bọn tiếp tục vận hành đường dây sản xuất thuốc lắc. Rút kinh nghiệm, lần này Việt tìm về tận Long An thuê nhà và vận hành điểm sản xuất thuốc lắc.

Các mẻ hàng ra lò được Việt vận chuyển bằng ô tô từ Long An về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Việt thuê 2 căn nhà ở xã Đông Thạnh (Hóc Môn) và phường Tân Hưng Thuận (quận 12) để làm nơi tập kết hàng.

Đang hoạt động, bất ngờ một đại lý của Việt tại Long An do Bùi Văn Sang cầm đầu bị Công an tỉnh Long An bắt giữ. Sang khai ra nguồn ma túy đá và thuốc lắc là do Việt cung cấp.

Bị động ổ, Việt cùng các đối tượng nhanh chân chuyển toàn bộ máy móc, nguyên liệu sản xuất ma túy về một căn hộ tại chung cư H.Đ (đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp).

Trong một lần điều chế ma túy, các đối tượng để khói bốc lên nghi ngút tạo mùi hôi và làm hệ thống báo cháy của chung cư rú lên inh ỏi.

Bị bảo vệ cung cư kiểm tra, các đối tượng đã lừa bảo vệ chung cư là nấu đồ ăn bị khét nên bảo vệ chung cư chỉ nhắc nhở. Biết khó có thể sản xuất ma túy tại địa điểm này, Việt tiếp tục chuyển hệ thống sản xuất ma túy của mình về Bến Lức (Long An).

Vạch mặt “cáo già”

Điểm chung của các đối tượng trong 2 đường dây sản xuất ma túy này là các đối tượng cầm đầu đều là những con nghiện nặng, vì nghiện nên các đối tượng dễ dàng tìm thấy nhau và bắt tay nhau hợp tác sản xuất ma túy.

Để triệt phá được 2 “xưởng” sản xuất thuốc lắc này, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phải mất nhiều công sức, lần theo từng mắt xích nhỏ để lôi toàn bộ các đối tượng ra ánh sáng.

Bởi các đối tượng này đều ma mãnh, cáo già và thường sử dụng nhiều chiêu thức để qua mặt cơ quan chức năng.

Như đường dây sản xuất thuốc lắc của Việt, để tránh theo dõi, các đối tượng thường thay đổi điểm sản xuất, điểm giao dịch, điểm tập kết hàng, “trụ sở” của các đối tượng này thường là các căn hộ cao cấp có gắn hệ thống camera quan sát hoặc là các chung cư chưa hoàn thiện, thuê những căn hộ trên tầng cao nhất để tránh bị để ý.

Các đối tượng chủ chốt trong đường dây sản xuất thuốc lắc của Lê Hồng Việt vừa bị triệt phá.

Cho đến khi đường dây sản xuất ma túy, thuốc lắc của Việt bị triệt phá, các đối tượng lần lượt xộ khám, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hồ Chí Minh đã thu giữ hàng chục ngàn viên thuốc lắc, máy ép cùng nhiều nguyên liệu để bào chế ma túy, thuốc lắc.

Lợi nhuận từ việc tự sản xuất ma túy, thuốc lắc quá lớn nên bất chấp cảnh tù tội, các đối tượng vẫn như con thiêu thân lao vào kinh doanh, gieo rắc cái chết “phê pha” cho giới trẻ.

Những đường dây tự sản xuất ma túy thuốc lắc như những chiếc vòi bạch thuộc, bị triệt phá rồi, các đối tượng khác lại tiếp tục phát triển đường dây sản xuất mới với các thủ đoạn tinh vi hơn để qua mắt cơ quan chức năng.

Cuộc chiến với các đối tượng kinh doanh, sản xuất ma túy là cuộc chiến kéo dài, vô cùng cam go bởi mối lợi thu về từ sản xuất, buôn bán quá lớn khiến cho nhiều kẻ dã tâm không từ mọi thủ đoạn để đạt được.

