Những án mạng đau lòng vì... "tè bậy"

Ngày 7/1, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp với Công an TP HCM điều tra vụ án mạng liên quan đến vấn đề… "tè bậy". Thông tin ban đầu, ngày 4/1 anh Nguyễn Tấn Hiệp (42 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cùng một người bạn đã dừng xen trước ngôi nhà thuộc khu phố 3, (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) để tiểu tiện bên đường.

Thời điểm này, Sang thấy có người đứng trước nhà mình "tè bậy" nên đến nhắc nhở. Sau đó, Sang cầm roi điện đến hù doạ đánh. Lúc này hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Sang dùng roi điện dí vào người bạn của anh Hiệp nên người này bỏ chạy.

Anh Hiệp ở lại một mình và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với Sang. Sau đó, anh Hiệp nghi bị Sang đâm gục. Khi người bạn của anh Hiệp quay lại thì thấy anh này nằm bất động trên vũng máu. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Hiệp đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Công an sau đó có mặt điều tra khám nghiệm, điều tra truy xét nghi can liên quan đến vụ án. Sang được cho là nghi can đã bỏ trốn, hiện cơ quan chức năng đang truy xét.

Trước đó, dân mạng xôn xao vì clip người đàn ông đi xe máy đốt nhà dân con ngõ thuộc phố Mai Anh Tuấn (quận Đống Đa, Hà Nội) rồi bỏ chạy nhưng ngọn lửa suýt lan ra ống quần.

Chị H, tác giả clip cho biết người này đổ xăng đốt nhà chị đang thuê sau khi bị bắt quả tang tè bậy. Chị H. cho biết, lúc 23 giờ tối 7/11, sau khi đi chơi về thì thấy người đàn ông chạy xe máy đứng tè trước cửa nhà. Chị H. đã nói chuyện đàng hoàng nhưng người đàn ông này say xỉn, tỏ thái độ nên xảy ra xô xát, người đàn ông này đã lái xe bỏ chạy.

​Lúc 0 giờ 15 sáng 8/11,theo chị H. thì người đàn ông này quay lại nhà chị đổ xăng châm lửa đốt làm cháy lan vào trong nhà, gây thương tích và thiệt hại tài sản. Lúc đốt, do biết nhà chị H. có camera nên che biển và quay lưng lại. Thế nhưng, các nhà xung quanh đều có camera nên anh bất cẩn, để lộ mặt.

Chị H. cho biết bị bỏng nhẹ, còn thủ phạm tên Đ và đang làm ở một công ty điện máy. Quá bức xúc với hành vi đó, chị H đăng clip lên Facebook và yêu cầu Đ quay lại nhà để nhận lỗi.

Mới đây, tại Tây Hồ, Hà Nội, một nam ca sĩ tự do cũng đã bị chém trọng thương do bị cho là đứng tè trên đất của người khác.

Vụ việc xảy ra vào tối 18/7, sau khi đi diễn về anh May cùng học trò tên Tuyền vào quán của người bạn tên Hùng trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) uống bia. Ngồi được một lúc thì anh May và anh Hùng ra cổng tìm chỗ vệ sinh.

Thấy bờ tường nhà hàng xóm vắng vẻ, kín đáo nên anh May và Hùng định đi vệ sinh ở đây. Chưa kịp “làm bậy”, một người đàn ông xưng là chủ lô đất đi tới chửi bới. Sau đó anh Hùng trở về quán còn anh May bị người đàn ông nọ lao ra đấm thẳng vào mặt.

Tuyền nhanh chân nên chạy sang bên kia đường lánh nạn, còn anh May bị hai người đàn ông lạ mặt rượt đuổi. Vừa chạy vừa kêu cứu và van xin nhưng bất thành.

Được khoảng 20m, May bị hai người đàn ông lạ mặt kia chém một nhát vào bả vai rồi ngã gục xuống đường. Mặc dù đã liên tục van xin nhưng May vẫn bị hai người thay nhau chém liên tiếp.

Còn nạn nhân Tuyền thì cho hay thấy thầy bị chém, anh cầm theo một tấm tôn ra chống cự nhưng không lại. Theo lời kể của Tuyền thì hiện trường lúc đó có rất nhiều người dân chứng kiến nhưng do hai người cầm dao rất hung hãn nên không ai dám vào can ngăn.

Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng với hành vi vệ sinh cá nhân như tiểu tiện, đại tiện... Nghị định 155/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định tăng mức phạt tiền với hành vi gây mất vệ sinh khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng như sau: - Phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng (quy định cũ 50.000-100.000 đồng) với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng. - Phạt tiền từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng (quy định cũ 200.000-300.000 đồng) với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng. - Phạt tiền từ 5.000.000 đến 7.000.000 đồng (quy định cũ 300.000-400.000 đồng) với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố, vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc vào hệ thống thoát nước mặt trong khu đô thị. Khoản 2 điều này quy định, phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 (quy định cũ 1.000.000-2.000.000 đồng) với hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông.

