Những ám ảnh đọng lại sau phiên xử anh trai sát hại cả gia đình em gái

Theo cáo buộc, khoảng 17h ngày 14/9, Bùi Xuân Hồng đi xe đạp sang nhà cháu ruột là chị Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1983, trú tại tổ 14, phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên) và Nguyễn Thành Vương (SN 1981, chồng chị Thảo) với mục đích đòi nợ. Trước khi đi Hồng mang theo 1 con dao bầu nhọn có cán gỗ, 1 con dao bấm, một khẩu súng bên trong có 3 viên đạn, 1 chai nhựa dung tích 1,5 lít đựng xăng.

Tại đây, hai bên lời qua, tiếng lại, Hồng đã dùng dao đâm trọng thương anh Vương. Thấy vậy, bà Bùi Thị Hà (SN 1959, mẹ đẻ chị Thảo) lao vào can ngăn thì bị Hồng đâm trúng ngực dẫn đến tử vong. Lúc này, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954, chồng bà Hà) lao vào giằng co với Hồng thì bị đối tượng này đâm nhiều nhát vào người. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, ông Thành đã tử vong.