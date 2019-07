Nhóm nổ súng vào nhà dân bị khởi tố

Ngày 26/7, Công an huyện Khoái Châu, tinh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tiến Hào (19 tuổi), Trịnh Kế Trường (28 tuổi) và Lê Văn Thích (19 tuổi, cùng trú huyện Yên Mỹ) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm này bị cáo buộc dùng súng tự chế bắn vào một nhà dân ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu.

Đêm 12/7, Trường rủ Thích và Hào dùng súng tự chế bắn 2 phát vào nhà bà N.T. H. (ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến) gây hư hỏng một số tài sản. Nguyên nhân ban đầu được xác định nhóm thanh niên trên có mâu thuẫn với con trai bà H.

Vào cuộc điều tra, công an xác định ngoài vụ dùng súng bắn vào nhà bà H. ba nghi phạm trên còn liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 24/2. Trong vụ án này, công an xác định nguyên nhân do mâu thuẫn trong việc vay tiền giữa anh N.H.S. với Hoàng Văn Hiển (21 tuổi, ngụ ở xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu).

Theo đó, do anh S. vay nợ nên Hiển rủ Nguyễn Tri Hướng (28 tuổi, ngụ huyện Khoái Châu) và Nguyễn Hữu Oai (23 tuổi, ngụ huyện Yên Mỹ) cùng Trường, Thích, Hào đi đòi. Nhóm này đánh anh S. bị thương tích 18%.

Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định khởi tố đối với Hiển, Hướng về tội Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng và đang làm rõ vai trò của Trường, Trí, Hào.

