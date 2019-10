Nhóm người trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia lĩnh án

TAND Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm 5 người trong đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại vào ngày 26/10. Đây là lần đầu tiên TAND Hà Nội đưa ra xét xử về tội này.

Tòa đã tuyên án 5 bị cáo trong vụ án này gồm: Cai GuoLin (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) 36 tháng tù và nộp phạt 30 triệu đồng; Cai GuoFang (54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) 30 tháng tù và nộp phạt 30 triệu đồng; Triệu Thị Hằng (41 tuổi, trú tại xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Hoàng Thị Thu Trang (27 tuổi, trú tại xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) cùng bị tuyên 20 tháng tù và nộp phạt 20 triệu đồng; Nguyễn Thị Ngọc (19 tuổi, trú tại xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) bị tuyên 15 tháng tù và nộp phạt 10 triệu đồng về cùng tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại theo quy định tại Điều 187 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, Cai GuoLin làm việc ở bệnh viện tư nhân hiếm muộn và thụ tinh ống nghiệm tại Trung Quốc, do GuoYong làm chủ. Đầu tháng 9/2018, GuoYong giao nhiệm vụ cho Cai GuoLin và Cai GuoFang sang Việt Nam tìm người mang thai hộ.

Để thực hiện được mục đích trên, thông qua giới thiệu của bác sỹ Apo (người Trung Quốc, hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch), GuoYong đã chỉ đạo Cai GuoLin đến phòng khám Thiên Hòa (tại số 73, phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để gặp Hoàng Thị Thu Trang là y tá kiêm phiên dịch của phòng khám.

Tại đây, Cai GuoLin nói cho Trang biết về mục đích sang Việt Nam để tìm người mang thai hộ và nhờ Trang làm phiên dịch trong suốt quá trình tuyển chọn, giao dịch và đi cùng các phụ nữ mang thai hộ sang Campuchia để cấy phôi. Trang đồng ý và cùng Cai GuoLin gặp Triệu Thị Hằng.

Hằng đã giới thiệu Ninh Thị Thơm (31 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) gặp Cai GuoLin và Hoàng Thị Thu Trang để các bị cáo tổ chức cho Ninh Thị Thơm mang thai hộ thành công, sau đó Cai GuoFang sang Việt Nam đón Ninh Thị Thơm về Trung Quốc dưỡng thai.

Đầu tháng 11/2018, Hằng tiếp tục giới thiệu cho Trang thêm Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thùy Dương, Lê Thị Huệ, Hoàng Khánh Ly, Trần Thị Nhung, Hà Thị Quyên và 1 người phụ nữ tên Linh (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến Campuchia mang thai hộ.

Ngày 11/12/2018, GuoLin cùng Trang, Hằng, Ngọc và Nguyễn Thùy Dương, Lê Thị Huệ, Hoàng Khánh Ly, Trần Thị Nhung, Hà Thị Quyên đi bằng đường hàng không vào TP.HCM và ở tại khách sạn Kiều Hương trên đường Bà Huyện Thanh Quan (phường 6, quận 3) chờ đi Campuchia cấy phôi vào ngày 14/12/2018. Người phụ nữ tên Linh đi cùng GuoFang bằng đường bộ vào sau, nhưng sau đó đã bỏ đi, không đồng ý mang thai hộ cho nhóm của GuoLin.

Ngày 13/12/2018, do lo sợ bị nhóm người Trung Quốc lừa bán nên Nguyễn Thùy Dương đã gọi điện báo về gia đình nhờ trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an quận 3, TP.HCM đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu những người trên về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Theo CA TPHCM

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật