Liên quan đến vụ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Địện Biên) bị sát hại khi giao gà, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1972, ở đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Cầm Văn Chương (SN 1974, ở đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) về tội Hiếp dâm và Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về tội Không tố giác tội phạm.

Được biết, Phạm Văn Dũng là anh trai của Phạm Văn Nhiệm - đối tượng được cho là cầm đầu tích cực bắt giữ, hiếp dâm và sát hại nữ sinh viên Cao Thị Mỹ Duyên.

Còn Bùi Kim Thu là vợ Bùi Văn Công – nghi phạm sở hữu chiếc xe tải đã giam giữ nạn nhân nhiều ngày.

Bùi Thị Kim Thu tại cơ quan điều tra.

Chương là bạn nghiện của 5 bị can bị bắt trước đó. Chính Chương và Dũng đã hiếp nạn nhân Duyên khi nhóm của Công đưa nữ sinh về nhà.

Qua xác minh, bố Chương người Thái gốc Sơn La, mẹ Chương người Kinh quê gốc Thái Bình. Trước đây anh ta hành nghề lái xe sau do nghiện ma túy nên bị sa thải.

“Đến thời điểm này, có tới 8 bị can trong vụ án bị bắt giữ để điều tra. Công an tỉnh Điện Biên cũng khởi tố thêm tội danh hiếp dâm đối với 2 bị can Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả bị bắt trước đó”, đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết thêm.

5 đối tượng bị bắt giữ trước đó.

Trong clip liên quan đến vụ án vừa được công bố quay lại hình ảnh cảnh sát đã triệu tập Bùi Văn Công, tiến hành khám xét nhà và chiếc xe tải có nghi vấn của đối tượng này. Nhân chứng có mặt đã sử dụng điện thoại quay lại cuộc nói chuyện giữ Thu, Chương và một số người hàng xóm vào sáng 13/2/ 2019 (tức mùng 9 tháng Giêng Kỷ Hợi).

Trong clip, Cầm Văn Chương với dáng vẻ ốm yếu đã tuyên bố “hùng hồn”: "Nếu như không liên quan có cho tiền tỷ anh cũng không chở" (ý hắn nói việc chở xác nạn nhân).

Còn Bùi Thị Kim Thu thanh minh về vụ việc rất bình thản, tưởng như không hề liên quan: “Em nói với Công an là ra tết em lên mở lò ấp gà trên đấy... Em là người sát âm, đi có người âm hay theo thì mình nghĩ nó chết thiêng thế nào nên nó đưa mình lên trên đó…”.

Bùi Thị Kim Thu (mặc đồ ngủ màu hồng) và Cầm Văn Chương (đội mũ bảo hiểm) nói chuyện với một số người nhằm tung hoả mù. Ảnh cắt từ clip

Nói chuyện với hàng xóm, hai người này liên tục “tung hoả mù” để tự tạo bằng chứng ngoại phạm rằng không biết và không liên quan đến vụ án. Không chỉ thế, đối tượng Thu còn cố tung ra nhiều thông tin giả, gây nhiễu đoạn công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Chính Thu sau đó được xác định là người giả vờ như tình cờ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên sáng mùng 3 Tết Kỷ Hợi, sau đó báo tin cho Công an.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị giết, hiếp là vụ án có tính chất dã man nhất từng xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các đối tượng bắt giữ rồi thay nhau hãm hiếp nạn nhân nhiều lần trong nhiều ngày trước khi sát hại để bịt đầu mối.

