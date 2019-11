Nhóm "hiệp sĩ" bắt giữ nam thanh niên dùng ảnh nóng tống tình thiếu nữ

Ngày 26/11, công an huyện Hóc Môn đang tạm giữ đối tượng Lai Thanh Vinh (25, ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) để điều tra về các hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản, sử dụng ảnh nhạy cảm để tống tình nạn nhân.

Trước đó, đối tượng này bị các thành viên trong Câu lạc bộ thanh niên phòng chống tội phạm huyện Hóc Môn và quận 12, Đội cứu hộ cứu nạn quận 12 tiến hành vây bắt, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Qua xác minh, người nhà em Lan (14 tuổi, đã đổi tên nhân vật) đã liên lạc với Đội cứu hộ cứu nạn quận 12 để cầu cứu về việc bị một nam thanh niên dùng hình ảnh nhạy cảm để đe dọa tống tình.

Vinh bị bắt giữ, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Theo lời kể của nạn nhân, bé gái quen biết với Vinh trên mạng xã hội. Ngày 20/11, Vinh hẹn Lan đi uống cà phê. Sau đó, nam thanh niên này đã chở thiếu nữ ra một con đường vắng để giờ trò đồi bại.



Khi Lan chống cự quyết liệt thì được Vinh chở về nhà. Tuy nhiên, nam thanh niên đã giữ lại chiếc điện thoại di động của bé gái. Khoảng 2 ngày sau, anh ta nhắn tin dùng các hình ảnh nhạy cảm để đe dọa nạn nhân, yêu cầu cho quan hệ tình dục.

Nhận được tin báo, các thành viên trong Câu lạc bộ thanh niên phòng chống tội phạm huyện Hóc Môn và quận 12, Đội cứu hộ cứu nạn quận 12 đã đưa nạn nhân đi trình báo, đồng thời tiến hành truy bắt nghi can.

Trưa ngày 24/11, khi Vinh đang hẹn với một thiếu nữ khác đi uống cà phê thì bị bắt giữ bàn giao cho công an phường. Sau đó, cơ quan chức năng đưa nghi can và nạn nhân đi thực nghiệm hiện trường, lấy lời khai.

"Hành vi sử dụng ảnh nhạy cảm để đe dọa nạn nhân là hết sức nghiêm trọng. Do đó, khi nhận được cuộc gọi cầu cứu, chúng tôi đã nhanh chóng phối hợp đưa nạn nhân đi trình báo công an, đồng thời bắt giữ nghi can bàn giao cho cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật", anh Trần Đại Hiệp (đại diện Câu lạc bộ thanh niên phòng chống tội phạm huyện Hóc Môn) cho biết.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

