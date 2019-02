Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, từ ngày 18/2 – 22/2, tại khu vực cầu dân sinh Phong Cốc – Liên Vị, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) gần khu vực Trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng liên tục xảy ra việc một nhóm đối tượng thanh niên ném đá vào các phương tiện khi đang lưu thông trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng khiến nhiều xe bị vỡ kính và các tài xế hoảng sợ.

Địa điểm các đối tượng dùng đá ném các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các tài xế đã đến Trạm BOT cầu Bạch Đằng trình báo; đồng thời đơn vị này đã cấp báo cho Công an thị xã Quảng Yên tiến hành điều tra và truy bắt nhóm đối tượng.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 22h đêm qua (22/2), Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thị xã phối hợp với Công an phường Phong Cốc bắt quả tang 3 nam thanh niên đang thực hiện hành vi ném đá vào các phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc tại khu vực trên.

Ba đối tượng dùng đá ném vào các phương tiện trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Danh tính các đối tượng được xác định gồm: Đỗ Thanh Chúc (SN 2003), Đỗ Việt Anh (SN 2003, cùng trú tại xóm Bấc, xã Liên Vị) và Cao Minh Quân (SN 2003), trú tại xóm Nam, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên. Các đối tượng này hiện là học sinh lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn thị xã.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ các vật chứng gồm: 1 xe máy Honda BKS 14X1 – 16972 cùng một số viên đá. Đồng thời, Công an thị xã Quảng Yên thông báo tới gia đình, mời người đại diện của các đối tượng lên làm việc.

Số lượng đá các đối tượng dùng để ném các phương tiện khi lưu thông qua khu vực cầu dân sinh Phong Cốc - Liên Vị. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi mình gây ra và khai rằng, do muốn hóng gió mát nên đã rủ nhau đến cầu dân sinh Phong Cốc - Liên Vị chơi. Trong quá trình chơi tại đây, các đối tượng nảy sinh ý định ném đá vào các ô tô đang lưu thông trên đường.

Ô tô bị các đối tượng ném vỡ kính khi lưu thông qua khu vực trên.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành công văn yêu cầu Công an tỉnh chủ trì phối hợp Sở Giao thông vận tải, thị xã Quảng Yên và các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi ném đá vào các ô tô trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện khi lưu thông trên tuyến cao tốc này.

