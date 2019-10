Nhóm côn đồ xông vào nhà dân truy sát bằng dao, súng khiến 3 người bị thương

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng 11h40 trưa nay (ngày 18/10), tại thôn 3, xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa, khi gia đình ông Lê Bá Thân (SN 1956) đang ăn cơm trưa, bất ngờ một nhóm côn đồ đã xông vào nhà dùng dao chém loạn xạ.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến các thành viên trong gia đình ông Thân không kịp trở tay nên đã bị nhóm đối tượng nói trên chém nhiều nhát vào người.

Chưa dừng lại ở đó, một đối tượng đã dùng súng (loại tự chế) bắn vào người ông Thân, con trai ông Thân là anh Lê Bá Huy (SN 1984) và con gái anh Huy là cháu Lê Thị Quỳnh (SN 2007), khiến cả ba bị thương.

Vết thương vào đùi do súng gây ra (ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)

Sự việc chưa dừng lại, sau đó, 4 xe ô tô con chở theo nhiều đối tượng khác, mang theo súng, kéo đến ngõ nhà ông Thân, tiếp tục dùng súng bắn vào nhà. Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết, ít nhất 3 đối tượng đã sử dụng súng bắn vào nhà ông Thân với nhiều phát đạn, sau đó mới rời đi.

Các nạn nhân bị thương vào mặt, đầu (ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)

Sau khi nhóm đối tượng côn đồ trên đi khỏi, người dân nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu. Nhận được tin báo, Công an TP Sầm Sơn đã cử lực lượng tới hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân, đồng thời xác minh các đối tượng gây án.

Xác nhận sự việc trên, Đại tá Đặng Đình Tại , Trưởng Công an T.P Sầm Sơn Thanh Hóa cho biết, nhận được thông tin từ quần chúng, công an Sầm Sơn nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, điều tra nguyên nhân. Vụ ẩu đả khiến 3 người trong gia đình ông Thân bị thương, hiện chưa xác nhận được họ bị thương do dao hay súng.

