Nhóm buôn lậu tông CSGT nhập viện đối diện tội danh giết người

Ngày 8/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan điều tra đã hoàn tất việc lấy lời khai các bị can và củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, quê Nghệ An), Đỗ Tấn Chức (27 tuổi, quê Cần Thơ) và Hoàng Thị Toan (31 tuổi, ngụ TP.HCM) về các hành vi Chống người thi hành công vụ, buôn lậu.

Nghi can Chức (áo trắng) và Phú tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.A.

Công an Bình Dương cũng xem xét, làm rõ các tình tiết vụ án để khởi tố nhóm nghi can về hành vi Giết người.

Theo công an, bước đầu 3 nghi can khai rạng sáng 7/3, họ lái 2 ôtô đến cửa khẩu Tho Mo (Long An) mua thuốc lá lậu. Nhóm này mua được gần 13 nghìn gói thuốc rồi chất lên ôtô chở về Đồng Nai tiêu thụ.

Khi xe chạy trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn (thuộc địa bàn TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì bị tổ công tác gồm 6 chiến sĩ của Phòng CSGT Công an Bình Dương, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Công an lấy lời khai nghi can Toan. Ảnh: N.A.

Lúc này, Phú lái xe bỏ chạy và bị lực lượng chức năng dùng môtô đặc chủng truy đuổi. Khi cảnh sát đuổi đến khu vực ngã tư Siza (thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) thì Đỗ Tấn Chức lái ôtô chở theo Toan chạy phía sau lao tới tông vào xe cảnh sát để giải vây cho Phú.

Đỗ Tấn Chức sau đó lái ôtô và tìm cách cản đường, gây va chạm với xe của cảnh sát làm trung sĩ Nguyễn Văn Hải ngã xuống đường, bị thương nặng.

Chạy đến khu vực vòng xoay An Phú (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương), Phú và Chức lái ôtô chạy về 2 hướng khác nhau để tránh sự truy bắt của công an.

Chức lái xe đến đường Bùi Thị Xuân (thuộc phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) thì cho phương tiện tông vào môtô đặc chủng làm 2 cảnh sát ngã xuống đường, bị thương.

Thuốc lá trên ôtô của các nghi can bị công an tịch thu. Ảnh: N.A.

Chức tiếp tục lái xe bỏ chạy nhưng ôtô bị nổ lốp nên đâm vào cột đèn bên đường. Tài xế này cùng Toan xuống xe chuẩn bị bỏ trốn thì bị công an ập đến bắt giữ.

Trong khi đó, tài xế Phú lái xe chạy đến khu vực phường Thái Hoà (thị xã Tân Uyên) thì bị cảnh sát bắt giữ.

Qua kiểm tra, công an xác định Phú và Chức đều dương tính với ma túy. Trên ôtô của các nghi can, lực lượng chức năng thu giữ hàng hàng nghìn gói thuốc lá.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết vì truy đuổi nhóm người trên nên 3 cán bộ chiến sĩ bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo Ngọc An

Zing