Nhóm “bảo kê” cưỡng đoạt tài sản của tài xế taxi và thương lái

Chiều ngày 15/7, tin từ Công an TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một nhóm côn đồ chuyên bảo kê, chặn đường xin tiền trên địa bàn gây bức xúc trong nhân dân do Nguyễn Sỹ Cầu (SN 1983), Nguyễn Văn Giang (SN 1995), Nguyễn Văn Hải (SN 1997), Cao Văn Quang (SN 1983), Lê Cao Long (SN 1995), Nguyễn Hữu Linh (SN 1985), Nguyễn Hữu Hoàng, Nguyễn Hữu Cường (SN 2001) đều ở TP. Sầm Sơn; Nguyễn Hồng Đức (SN 2001), ở Lục Yên, Yên Bái về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Nhóm côn đồ chuyên bảo kê bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Kết quả điều tra của Công an TP. Sầm Sơn được biết, cầm đầu nhóm đối tượng này là Nguyễn Sỹ Cầu thường xuyên đe dọa, ép buộc tài xế taxi khi đưa khách vào thăm quan FLC và những người thu mua sò tại bến thuyền thuộc phường Quảng Châu, TP. Sầm Sơn. Đây là ổ nhóm hình sự cộm cán, lưu manh, côn đồ, trong đó có nhiều đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Riêng Nguyễn Sỹ Cầu đã có 3 tiền án.

Đối tượng Lê Cao Long. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Chỉ tính từ ngày 28/4 đến ngày 21/6/2019, Nguyễn Sỹ Cầu đã chỉ đạo đàn em chặn đầu xe taxi chở khách vào tham quan FLC, buộc tài xế phải đưa cho chúng mỗi lượt 20.000đ. Đối với các thương lái đến thu mua sò tại bến thuyền thuộc phường Quảng Châu, bọn chúng cũng ép buộc thương lái và lái xe phải nộp 1.000đ/1kg sò.

Ngọc Hưng

