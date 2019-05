Liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên, mới đây trên mạng xã hội liên tục xuất hiện thông tin chủ mưu là một Thiếu uý Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bị bắt giữ. Trao đổi với phóng viên ngày 8/5, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên khẳng định, thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Cơ quan điều tra không tạm giữ Thiếu uý công an nào liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Cùng ngày trao đổi với phóng viên, đại diện Công an tỉnh Thái Nguyên cũng bác thông tin trên và cho biết: “Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra và xử lý nguồn tin phát tán sai sự thật”.

9 nghi phạm liên quan vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên.

Ở diễn biến liên quan, sau nhiều ngày ngoan cố, tung đủ chiêu trò đối phó với công an, đối tượng Bùi Văn Công (44 tuổi) đã thành khẩn khai báo. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, nhiều nút thắt của vụ án đã được mở.

Trước đó, Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công) đã bị khởi tố để điều tra về tội Không tố giác tội phạm.

Công an tỉnh Điện Biên tiến khám nghiệm ngôi nhà của vợ chồng đối tượng Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu.

Ngoài vợ chồng Công – Thu, 7 đối tượng khác đã bị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Bắt giữ người trái pháp luật và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình đấu tranh, bước đầu một số đối tượng khai rằng, Vì Văn Toán nói do người nhà của nữ sinh Cao Mỹ Duyên có nợ Toán một khoản tiền, vì vậy, từ đầu Toán có ý định bắt giữ nữ sinh để gây sức ép với gia đình nhằm đòi tiền nợ. Tuy nhiên, một mình Toán không thể thực hiện được phi vụ này. Do có mối quan hệ xã hội với Bùi Văn Công, biết Công là kẻ nghiện ma túy và cũng là kẻ “dám làm” nên Toán muốn nhờ Công giúp hắn ta việc bắt giữ nữ sinh Cao Mỹ Duyên vài ngày để đòi nợ. Tuy nhiên, kẻ chủ mưu Vì Văn Toán lại thân thiết với Vương Văn Hùng hơn (trước đây Toán và Hùng là bạn tù của nhau) nên Toán nhờ Hùng “đánh tiếng” với Bùi Văn Công xem ý Công thế nào. Khi biết ý đồ của Toán, Hùng nói rằng, bản thân không quen với Công nên cần người giới thiệu. Bởi vậy, Toán đã đưa Vương Văn Hùng đến nhà Công ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên để gặp Công cho 2 bên tiện “trao đổi”. Chiều 4/2 (tức 30 Tết Kỷ Hợi), tại phòng khách nhà Công, 6 đối tượng gồm: Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Vì Văn Toán, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả đã cùng nhau sử dụng ma túy. Tại đây, Toán nói nhờ Công và Vương Văn Hùng tổ chức bắt giữ nữ sinh Cao Mỹ Duyên để gây sức ép buộc người thân của Duyên phải trả tiền cho Toán. Bù lại, Toán nói sẽ trả công cho các đối tượng bằng tiền và ma túy... Bọn chúng đã bàn kỹ kế hoạch từ việc điều Duyên đi giao gà, đến việc tổ chức khống chế, đưa nạn nhân về nhà Công như thế nào, mỗi tên đảm nhận một nhiệm vụ… Chiều tối cùng ngày, sau khi các đối tượng trói tay, bịt miệng nữ sinh Cao Mỹ Duyên rồi đưa lên xe tải của Công chở nạn nhân về nhà hắn giam giữ cho đến rạng sáng mùng 3 Tết thì các đối tượng gồm Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Nhiệm, Lả nhiều lần hiếp dâm nữ sinh này. Ngoài ra, sau đó còn có thêm Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương cũng là đám bạn nghiện của Công cùng tham gia hãm hiếp nạn nhân. Khi thấy nạn nhân sức khỏe yếu ớt, bọn chúng đã bàn bạc và sát hại Duyên nhằm bịt đầu mối.

