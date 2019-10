Nhậu xong nhớ chuyện vợ nhắn tin cho 'kẻ lạ', vác dao chém... cha mẹ 'đối thủ'

Ngày 13/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Sơn (37 tuổi, ngụ xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, chiều tối 12/10, sau khi đi nhậu về, nhớ lại việc vợ mình là chị H.T.D.H. (32 tuổi) thường nhắn tin cho Lê Hoàng K. (35 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch) nên Sơn bực tức.

Sơn nảy sinh ý định đánh K. nên lấy 2 con dao bỏ vào cốp xe máy chạy đến nhà K. Trên đường đi, Sơn còn ghé cây xăng mua một can xăng 5 lít chở theo.

Lúc đến nơi K. không có ở nhà, chỉ có ba mẹ K. là ông ông Lê Văn T. (57 tuổi) và bà Phạm Thị C. (57 tuổi) ra nói chuyện với Sơn. Giữa hai bên xảy ra cự cãi.

Cho rằng ông T. và bà C. bênh vực K. và có lời lẽ xúc phạm chị H. nên Sơn đã lấy dao trong cốp xe máy xông tới chiếm nhiều nhát vào người bà C. khiến bà gục tại chỗ.

Thấy vậy, ông T. lao tới can ngăn, đồng thời tri hô người dân tới hỗ trợ. Tuy nhiên, Sơn không dừng lại mà lấy con dao còn lại đuổi chém ông T. gây thương tích. Tiếp đó, Sơn dùng can xăng mang theo tưới lên xe máy của K. đang dựng ngoài sân rồi châm lửa đốt.

Sau khi gây án, Sơn chạy xe về nhà kể lại vụ việc cho vợ nghe rồi ra Công an xã Phước Khánh đầu thú.

Hai nạn nhân được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà C. đã tử vong vào rạng sáng cùng ngày. Ông T. bị thương nhưng không nguy đến tính mạng, đang tiếp tục điều trị.

Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án. Tại hiện trường, công an thu giữ một điện thoại di động của Sơn, 2 con dao và 1 can xăng đã cháy sém.

