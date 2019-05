Nhân viên resort kể về lối sống kỳ quặc của nhóm nghi can giết người rồi đổ bê tông

Ngày 22-5, Cơ quan điều tra Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tới một khu resort tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc để xác minh các đối tượng liên quan đến vụ 2 thi thể bị đổ bê tông tại huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) có khai báo việc đến khu du lịch này để lưu trú trong thời gian xảy ra vụ án. Đây là nơi được cho rằng nạn nhân Trần Đức Linh (50 tuổi, ngụ Nghệ An) rơi từ lầu 1 xuống đất tử vong.

Quá trình xác minh, nhân viên phụ trách việc rà soát sổ theo dõi lưu trú của cơ sở xác nhận có một người xưng tên Hiệp đặt phòng qua điện thoại.

Quá trình đăng ký căn villa thể hiện có Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990) có lưu trú 3 lần. Lần đầu, từ ngày 27-12-2018 đến 1-1-2019. Lần 2, từ ngày 15-1đến 20-1-2019. Lần 3 từ ngày 21-1-2019 đến 23-1-2019. Tất cả các ngày lưu trú nhóm người trên đều ở tại căn V5.

Theo nhân viên ở đây thì căn V5 có thể ở được 8 người. Cơ sở không thể quản lý được hết khách vì cổng khu biệt thự luôn mở và khách có thể vào ở chung. Khách thuê căn V5 đi xe ôtô màu bạc biển số 51A-718.30.

Căn villa mà nhóm nghi can thuê trong một khu du lịch ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Trong thời gian lưu trú, nhóm người này yêu cầu nhân viên không được dọn dẹp mà để tự khách dọn. Khi muốn thay ra trải giường thì nhân viện chỉ để ở bên ngoài cửa không được vào phòng. Chỉ có một người nếu cần giao dịch thì liên hệ đó là người phụ nữ dáng người ốm, mặc áo lam của nhà chùa.

Nhân viên bảo vệ khu resort cũng cho hay mỗi ngày ở đây có rất nhiều khách ra vào, bảo vệ chỉ kiểm tra tài sản trong villa khi khách trả tiền ra về. "Đoàn khách này khi vào thuê căn V5 thì có 5 người. Trong thời gian lưu trú ở đây có thuê xe máy của một nhân viên bảo vệ để đi ra ngoài mua thức ăn và lần cuối cùng là trả phòng vào lúc 5 giờ sáng" - một nhân viên bảo vệ nói.

Đặc biệt, theo đại diện khu resort, nếu nghi can nói có người té từ trên lầu xuống tử vong là không có cơ sở bởi sàn nhà chỉ cao cách mặt đất 2,4 m. "Villa xây theo kiểu thái nên sàn trên tầng rất thấp" - đại diện khu resort.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết qua điều tra nhóm nghi can giết người gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM).

Liên quan đến vụ án này, do yêu cầu điều tra nên đến thời điểm này, Công an tỉnh Bình Dương mới tiết lộ danh tính thật của nghi can thứ 4 là Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (không phải Lê Phú Hạnh, 54 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương như trước đây).

Trước đó, theo lời khai của nghi can Phạm Thị Thiên Hà (ngụ TP HCM) nạn nhân Linh chết do nhảy lầu xuống. Tuy nhiên kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng thì nạn nhân có các vết bầm ở cổ.

Theo Người lao động

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật