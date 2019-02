Nhân viên mới vào làm trộm nhiều tài sản của ông chủ

Ngày 2/2, anh Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng các "hiệp sĩ" khác đã bàn giao Hà Văn Vẽ (24 tuổi, quê An Giang) cho Công an xã Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) điều tra theo thẩm quyền.

Theo xác minh ban đầu, Vẽ đến nhà ông Đoàn Ngọc Yên (ngụ Bình Dương) để xin vào làm việc ở quán nước giải khát. Ông Yên chấp nhận cho thanh niên ở lại làm việc với mức lương thỏa thuận.

Nghi can Hà Văn Vẽ (vòng tròn đỏ) bị các "hiệp sĩ" bắt giao công an. Ảnh: N.An.

Ngày 20/1, lợi dụng lúc chủ quán sơ hở, thanh niên 24 tuổi lấy trộm 76 triệu đồng, điện thoại và xe máy của ông Yên rồi bỏ trốn.

Nhận tin báo, Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải vào cuộc truy tìm nghi can. Đến 21h ngày 1/2, các “hiệp sĩ” phát hiện nghi can trốn ở khu dân cư gần vòng xoay An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) nên khống chế người này.

Thanh niên 24 tuổi khai nhận lấy trộm tiền của chủ quán và đã tiêu hết 67 triệu đồng.

Riêng chiếc xe máy Sirius, nghi can lái xuống TP Biên Hòa (Đồng Nai) thì vi phạm luật giao thông nên bị cảnh sát bắt, giữ phương tiện. Thanh niên này không ký vào biên bản vi phạm giao thông của cảnh sát và bỏ lại xe rồi chạy trốn.

Vị trí nghi can bị "hiệp sĩ" giao công an. Ảnh: Google Maps.

