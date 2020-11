Nhân chứng kể phút tháo chạy bất thành của nghi phạm xông vào cướp ngân hàng

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho hay, nghi can Lê Tấn Tài (SN 1984, quê tỉnh An Giang, tạm trú xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tài thừa nhận đã dùng xăng vào chi nhánh ngân hàng TPBank đường Trần Văn Giàu (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) sáng 14/11 để cướp.

Nghi phạm Lê Tấn Tài

Vụ việc được đại diện ngân hàng xác nhận và cho biết, đối tượng đã bị Công an địa phương, bảo vệ ngân hàng và người dân khống chế, bắt giữ.



Theo lời kể của các nhân chứng, khoảng 9h15 sáng nay, Tài đeo khẩu trang che kín mặt, đeo ba lô đi vào chi nhánh ngân hàng như khách hàng thông thường. Tài đến khu vực quầy giao dịch số 2, là quầy làm thủ tục chuyển tiền thì đặt ba lô xuống và lấy ra can xăng loại 5 lít.

Tài đổ xăng ra bàn giao dịch, tẩm xăng vào người và quăng ba lô vào phía nhân viên ngân hàng. Tài yêu cầu nhân viên bỏ tiền vào ba lô.

Hắn doạ, nếu không đáp ứng yêu cầu sẽ phóng hoả đốt ngân hàng và tự thiêu.

Nhân viên ngân hàng dù hoảng sợ nhưng đã lén nhấn chuông báo động. Nghe tiếng chuông, bảo vệ ngân hàng ập vào và lực lượng Công an cũng kịp thời có mặt.

Tài hốt hoảng khi tình hình bị động nên tháo chạy ra ngoài.

Nghi phạm Tài khi bị bắt giữ



Anh T. bảo vệ ngân hàng tham gia khống chế kẻ cướp thuật lại: Nghe chuông báo động, lập tức chạy vào trong thì thấy đối tượng bỏ chạy ra ngoài, tay có cầm dao.



Chạy 1 đoạn, đối tượng bị xe gắn máy tông trúng nên ngã xuống đường. Lúc này, hắn tự châm lửa tự thiêu.

Ngay lúc đó, lực lượng Công an, bảo vệ ngân hàng và dân xung quanh kịp thời tham gia ứng cứu, dập lửa và đưa đối tượng đi cấp cứu ở bệnh viện quận Bình Tân.

Công an di chuyển Tài về trụ sở, lấy lời khai mở rộng điều tra.

Theo Phước An

Vietnamnet

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật