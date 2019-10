Nhân chứng kể đêm 9X bị đâm chết khi đưa hàng xóm đi cấp cứu

Ngày 17/10, Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Trần Ngọc Hiếu (34 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên) về tội Giết người. Các nghi can liên quan là Trần Văn Tiến, Trịnh Chí Tâm, Trịnh Chí Tuyển... đang được cơ quan điều tra xác định hành vi cụ thể của từng người để tiếp tục khởi tố.

Trần Ngọc Hiếu. Ảnh: Nhật Tân.

Vụ án xảy ra một tuần nhưng người dân xóm Cầu Đình ở ấp Chợ Cũ (thị trấn Mỹ Xuyên) vẫn chưa hết lo lắng vì mỗi ngày có nhiều thanh niên lạ mặt hay ra vào khu vực hiện trường với ánh mắt dò xét. Nhiều gia đình luôn khóa cửa rào, hạn chế tiếp xúc người lạ vì sợ vạ lây.



Bà N.T.T., nhà gần đình thần Mỹ Xuyên, cho biết ấp Châu Thành với ấp Chợ Cũ và Vĩnh Xuyên giáp ranh nhau. Ba ấp này có nhiều hẻm nhỏ liên thông và khu vực gần Cầu Đình thường có thanh niên bất hảo tụ tập.

Một năm trước, Nguyễn Văn Sang từ TP.HCM về ấp Chợ Cũ sinh sống sau nhiều năm làm thuê. Thanh niên này hay đi chơi cùng Huỳnh Phi Long và nhóm của Trần Ngọc Hiếu.

"Hiếu thuê nhà ở ngã ba vào chùa Phước Hòa để sống cùng bạn gái. Hàng ngày, anh ta vào Cầu Đình gần chục lần để chăm sóc mấy con gà nòi gửi ở nhà bà Tư Nghín. Bà này là ngoại của Liên Tấn Tài (26 tuổi), người bị Hiếu đâm chết. Còn Phi Long ở nhà tên là "Quậy", ai cũng sợ anh ta", bà T. nói.

Khu vực Tài bị Hiếu đâm chết là ngã ba đường vào chùa Phước Hòa. Ảnh: Việt Tường



Án mạng xảy ra vào đêm có trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia. Theo người phụ nữ trung niên, liên tục bốn đêm trước đó, nhóm của Hiếu và Sang hay cự cãi, ném chai bia vào nhau nên người dân gần đình thần Mỹ Xuyên thường khóa cửa nhà ngủ sớm.



Đến đêm 10/10, khi người dân xóm Cầu Đình vừa xem bóng đá xong thì nghe tiếng la hét và những bước chân rượt đuổi của nhiều thanh niên. Gia đình bà T. vội khóa cửa thì bên ngoài có tiếng vỏ chai bia ném vào tường liên tiếp.

"Sau đó là tiếng dao hay mã tấu va chạm với mặt đường và nhiều người ẩu đả với nhau. Tôi nghe thằng Sang la lên là 'tao bị chém vào tay rồi Long ơi'. Lúc đó, Tài đi xem đá bóng ngoài quán cà phê chạy về gần tới nhà bà ngoại của nó thì kêu Phi Long đưa Sang lên xe máy để chở đi cấp cứu", nhân chứng kể.

Nhân chứng còn nghe tiếng của người đi xem bóng đá cùng Tài khuyên 9X này không can dự vào vì sợ Hiếu trả thù. Tuy nhiên, Tài sợ Sang nguy hiểm đến tính mạng nên chở nạn nhân đi cấp cứu.

Tài chở Sang và Phi Long từ hướng đình thần về Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên, khi đến ngã ba vào chùa Phước Hòa thì 9X bị Hiếu chặn đường. Sau khi dùng dao đâm vào ngực Tài, Hiếu bỏ trốn và ra đầu thú vào ngày 14/10.

Từ ngã ba vào chùa Phước Hòa đến Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên khoảng 800 m. Tài chạy xe máy đến trước cổng trung tâm này thì ngã xuống vỉa hè và tử vong. Ảnh: Việt Tường.



Tài bị đâm trọng thương nhưng thanh niên này cố gắng chạy xe máy đến cổng Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên rồi ngã xuống vỉa hè. Bảo vệ cùng nhân viên y tế đưa Tài vào trong cấp cứu nhưng không kịp.



"Sau đêm xảy ra án mạng, công an đến ngã ba đường vào chùa Phước Hòa và khu vực Cầu Đình để khám nghiệm hiện trường. Nhà Hiếu thuê cũng có nhiều cảnh sát vào khám xét rồi khóa cửa nhiều ngày nay. Ở đây, hầu hết bà con đều sợ nhóm của Hiếu nên không ai dám để ý đến chuyện của tụi nó, sợ bị trả thù", một chủ quán giải khát gần chùa Phước Hòa chia sẻ với Zing.vn.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai rằng đang nhậu thì có hai thanh niên ném bom xăng vào nhà. Hiếu nghi người phóng hỏa là Sang nên cùng nhóm bạn nhậu đi tìm Sang để giải quyết mâu thuẫn.

Khi Hiếu gặp Sang, hai bên xảy ra xô xát. Thấy Sang bị thương, Liên Tấn Tài đưa nạn nhân đi cấp cứu thì bị Hiếu đâm chết.

Theo Tri thức trực tuyến

