Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện UBND xã Tống Trân, huyện Phù Cừ (Hưng Yên) thông tin, cách đây ít ngày trên địa bàn xã xảy ra vụ xô xát khiến 1 người đàn ông bị đâm thấu ngực.

Theo đó, vào trưa 2/6, gia đình ông Th. có mở nhạc to khiến người hàng xóm sang nhắc nhở mở nhỏ vì có cháu nhỏ. Tuy nhiên, lời qua tiếng lại 2 bên dẫn đến to tiếng với nhau.

Cùng thời điểm này, con trai ông Th. vừa đi làm về tranh thủ sửa chuồng gà và trên tay đang cầm con dao cùng chiếc búa. Trong lúc thấy bố cùng người hàng xóm to tiếng cãi nhau, con trai ông Th. lao vào xô xát khiến người hàng xóm bị dao đâm thấu ngực trái nguy kịch. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Tại bệnh viện, nạn nhân được bác sĩ chẩn đoán bị dao đâm vào ngực trái gây tổn thương tim rất nặng, tính mạng bị nguy kịch và cần được phẫu thuật cấp cứu.

Trước tình trạng nguy kịch của nạn nhân, kíp trực tiến hành làm các xét nghiệm, siêu âm và nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ lấy ra khoảng 3 lít máu và truyền 8 đơn vị hồng cầu khối cho bệnh nhân. Sau ca mổ, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tại viện.

Cũng theo đại diện xã Tống Trân, do vụ việc vượt quá thẩm quyền nên công an xã đã cấp báo về Công an huyện Phù Cừ thụ lý giải quyết. Được biết, trước khi xảy ra sự việc, giữa gia đình ông Th. và nạn nhân không có mâu thuẫn.

