Nha Trang: Kẻ "biến thái" kề dao vào cổ, dùng roi chích điện ép cô gái quan hệ trong đêm khiến dư luận xôn xao

Chiều ngày 17/4, trao đổi với PV, ông Trịnh Quang Tuấn chủ tịch phường Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang xác nhận phía công an phường có tiếp nhận vụ việc trình báo từ cô gái nói trên. Theo ông Tuấn, hiện tại công an phường Vĩnh Thạnh đã lập hồ sơ và chuyển vụ việc lên Công an TP Nha Trang.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cô gái trẻ bị một người đàn ông quấy rối, dùng dao kề cổ, dùng roi chích điện dí vào người ép quan hệ gây xôn xao.

Theo thông tin, sự việc được cho là diễn ra vào 1h sáng ngày 16/4 tại xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Theo thông tin chia sẻ, vào thời điểm xảy ra vụ việc nạn nhân đang trên đường trở về nhà sau khi vừa tan ca làm thì bất ngờ bị một người đàn ông lạ bám theo và khống chế.

Bài viết của cô gái ngay lập tức thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng chỉ sau vài giờ đăng tải.

Nguyên văn dòng trạng thái đăng tải trên Facebook cá nhân, cô gái viết: "Chuyện là mình bị người lạ theo sau rồi kề dao vô cổ đòi chở đi quan hệ. Mình chần chừ thì hắn chích điện vào mặt vào cổ mình nhưng mình chống cự được, bỏ chạy kêu người xung quanh! Người ta soi đèn ra thì hắn bỏ chạy. Tóm tắt là vậy.

Hiện tại mình đang gặp nguy hiểm thì mình sẽ phải làm sao? 1 đêm không ngủ, 1 đêm chỉ biết ôm người thân mà khóc. Tới sáng nay mình chỉ biết khóc, chỉ biết sợ, không dám nhìn ra đường, không dám ra khỏi phòng.

Các bạn nữ ơi, làm ơn đừng đi khuya một mình, làm ơn bảo vệ bản thân mình đi. Tới bây giờ mình chỉ biết mình rất sợ, thực sự ám ảnh nên mình không thể ăn uống, ngủ nghỉ được".

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh kèm câu chuyện của cô gái đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Phần lớn mọi người đều bất ngờ và bàng hoàng trước sự việc trên. Rất nhiều người tỏ ra sợ hãi đồng thời chia sẻ để người thân, bạn bè mình cẩn thận, không nên đi về khuya. Thậm chí, dưới dòng bình luận, một số bạn nữ cũng thú nhận rằng mình từng gặp trường hợp tương tự như cô gái nói trên, khiến ai nấy đều cảm thấy hoang mang, sợ hãi.

Liên hệ với chủ nhân bài viết, cô gái T.N khẳng định thông tin trên là sự thật. Theo đó, T.N cho biết: "Vì công việc mình làm ca nên mình về muộn. Lúc đó gần về đến nhà rồi, theo phản xạ mình cảm giác có người đi phía sau nhưng không kịp chống cự. Lúc mình rẽ vào ngõ hắn xông đến, kề dao vào cổ mình và dùng roi chích điện đe dọa. Mình quá hoảng sợ nhưng đường vắng nên kêu cứu cũng không có ai nghe thấy. Hắn bảo mình cho hắn hôn và ép chở lên xe đi quan hệ. Mình sợ quá, giả vờ đồng ý để nhân cơ hội bỏ trốn. Đối tượng thấy vậy lấy roi điện dí vào mặt, vào cổ mình. Lần đầu không thấy mình có biểu hiện gì, đối tượng này tiếp tục chích điện lần thứ hai, mình mới giả vờ ngất để hắn nới lỏng tay, sau đó mình vùng chạy kêu cứu hàng xóm xung quanh. Đối tượng có ý định lấy xe máy đuổi theo mình nhưng may mắn có người soi đèn ra nên đối tượng vòng xe bỏ chạy".

T.N cũng cho biết, sự việc xảy ra bất ngờ khiến cô vô cùng sốc và hoảng loạn. Gia đình T.N đã trình báo đơn lên cơ quan công an để chờ giải quyết.

