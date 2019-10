Nữ cán bộ công an khai "nâng điểm để tạo phúc"

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, không được phân công nhiệm vụ phối hợp với Sở GD&ĐT, đã nhờ bị can Nguyễn Thanh Hoài (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Giang) nâng điểm cho 20 thí sinh, trong số đó có nhiều thí sinh từ các tỉnh, thành khác đến Hà Giang để dự thi.

Khai trước toà, Lê Thị Dung cho biết các thí sinh này chủ yếu do quen biết, quan hệ từ đồng nghiệp, bác sĩ trong bệnh viện, người giữ xe bệnh viện, nơi đến khám bệnh đến các thí sinh đi nghĩa vụ quân sự trở về…

"Bị cáo bị nhiều loại bệnh hành hạ nên nghĩ rằng việc giúp các thí sinh là để tạo phúc cho mình. Trong cuộc sống có nhiều người đã giúp đỡ bị cáo rất nhiều" - Lê Thị Dung nói và cho biết không rõ nguyên nhân các thí sinh từ nơi khác đến Hà Giang dự thi nhưng để được dự thi thì các thí sinh phải đủ điều kiện.

Dung còn khai nhờ Hoài trong phạm vi cho phép, chứ chưa bao giờ nói là được nâng bao nhiêu điểm, không ngờ Hoài nâng nhiều điểm như vậy.

HĐXX cho rằng không ai làm điều gì mà không có mục đích cả, bị cáo Dung nói như thế là không có cơ sở. Khi đưa danh sách bị cáo phải biết nguyện vọng của các thí sinh.

"Cho dù nâng đến nửa điểm cũng là trái pháp luật. Mình phải làm đúng với lương tâm, đạo đức con người mới là tạo phúc", Thẩm phán Vương Thị Thu Hà, Chủ tọa phiên toà, đáp lại lời bị cáo Dung.