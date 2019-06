Nguyễn Hữu Linh sẽ được xử kín

Theo dự kiến, Nguyễn Hữu Linh (cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng) được xử kín. Thẩm phán Nguyễn Hải Nam (Phó chánh án TAND quận 4) làm chủ tọa.

Ông Linh bị truy tố về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt 6 tháng đến 3 năm tù.

Vụ ông Linh dâm ô bé gái trong thang máy gây phẫn nộ dư luận. Ảnh: Thuận Thắng.

Cáo trạng nhận định hành vi của bị can Nguyễn Hữu Linh nguy hiểm cho xã hội. Việc bị can ôm hôn cháu bé 8 tuổi đã xâm hại đến lợi ích, nhân phẩm, danh dự của bị hại. Đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận 4.

Bản thân bị can Linh là người từng đảm nhiệm chức vụ cao trong ngành tư pháp nhưng hành động tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến cơ quan tư pháp nên VKS cho rằng cần xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hữu Linh cũng được VKS liệt kê nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và thuộc trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng nên đề nghị TAND quận 4 xem xét khi lượng hình.

Về phía bị hại, cáo trạng của VKS quận 4 thể hiện quá trình điều tra, truy tố, gia đình cháu bé không yêu cầu bồi thường nên không xem xét phần dân sự.

Trước đó, sau 20 ngày ồn ào vụ ông Linh ôm hôn bé gái trong thang máy, chiều 21/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 1/4, khi bảo vệ chung cư Galaxy 9 quan sát camera an ninh và phát hiện hành động lạ của một người đàn ông với một bé gái tại thang máy sảnh G1. Cùng lúc, gia đình cháu bé gọi điện báo kỹ thuật chung cư xem lại camera để truy tìm người đàn ông.

Qua xác minh, Ban quản lý (BQL) chung cư Galaxy 9 xác định người này đang ở tại chung cư. Khuya cùng ngày, bảo vệ chung cư đến căn hộ có người đàn ông trên nhưng không ai mở cửa.

BQL chung cư quyết định cắt điện căn hộ để gia chủ xuất hiện. Đến 7h30 ngày 2/4, chủ căn hộ gọi điện nhờ kiểm tra lại hệ thống điện. Lúc này, nhân viên BQL tiếp cận căn hộ và xác định người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái đang ở đây.

Đến 9h30 cùng ngày, BQL đã mời chủ căn hộ xuống làm việc và người này xác nhận người đàn ông trong clip sàm sỡ bé gái trong thang máy là cha của mình.

Ngày 4/4, Công an quận 4 phối hợp với VKSND quận 4 đã làm việc với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng). Bước đầu, ông Linh thừa nhận sự việc nhưng cho rằng hành động của mình với bé gái chỉ là "nựng".

Theo Tri thức trực tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật