Người vợ chém chết kẻ đến nhà sát hại chồng đang bị giám sát chặt

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 12-3, Công an tỉnh Long An xác nhận đã cho bà Nguyễn Thị Thúy Hằng ( ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ) tạm thời về nhà lo hậu sự cho chồng là ông Võ Tấn Hội ( 38 tuổi, chồng bà Hằng).

Đồng thời công an cũng có mặt tại nhà bà Hằng để giám sát và xử lý theo quy định pháp luật sau khi bà lo đám tang cho chồng xong. Theo Công an tỉnh Long An, hướng xử lý thế nào thì cơ quan tố tụng sẽ bàn bạc theo trình tự và đúng quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Long An, lời khai ban đầu của bà Hằng thể hiện khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11-3, nghe tiếng kêu cửa của Nguyễn Thành Trung (31 tuổi, ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) từ phía ngoài, ông Hội bước ra khỏi giường tới mở cửa thì bà Hằng bất ngờ nghe tiếng kêu thất thanh của chồng. Nhìn lại, bà Hằng thấy chồng ngã xuống đất. Tiếp đó, Trung lao vào khống chế bà Hằng hỏi chỗ cất giấu tiền, vàng….Khi bà Hằng kháng cự, Trung chém 2 nhát vào người bà. Bị chém nên bà Hằng bỏ chạy và chụp được con dao trên bàn quơ lại phía sau.

Bà Hằng khai bà cũng không rõ quơ trúng vào đâu trên người Trung khiến Trung gục xuống đất cách thi thể chồng bà khoảng 5 mét.

Ngoài ra, gia đinh bà Hằng cũng cho biết cách nay hơn 1 tháng, Trung có vay mượn của vợ chồng bà Hằng khoảng 60 triệu đồng, nhiều lần gia đình bà Hằng đòi nhưng Trung chưa trả nợ.

Đông đảo người hiếu kỳ hay tin đã đến hiện trường theo dõi khi vụ án vừa mới xảy ra

Phải căn cứ hiện trường mới biết có phòng vệ chính đáng hay không ?

Bàn về việc bà Hằng có giết người trong khi phòng vệ chính đáng hay không, nhiều luật sư cho rằng phải khám nghiệm hiện trường thực tế mới xem xét yếu tố này.

Luật sư Võ Tuấn Vĩnh Thụy ( Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang) phân tích: Giả dụ như trong lúc bà Hằng bị tấn công và bỏ chạy mà khoảng cách giữa bà Hằng và Trung khá xa không thể đuổi kịp hay bà Hằng còn có đường kêu cứu mà không kêu cứu và quay lại tấn công hung thủ bằng hung khí chuẩn bị sẵn thì không được coi là phòng vệ chính đáng. Còn nếu như ở khoảng cách quá gần thì hành động của bà Hằng được coi là phòng vệ chính đáng.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Tri Đức (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng qua nghiên cứu thông tin báo chí thì trường hợp này được coi là phòng vệ chính đáng. Bởi Trung vào nhà và tấn công lúc nửa đêm. Hơn nữa, khi thấy Trung sát hại chồng, bà Hằng liền bỏ chạy nhưng hung thủ vẫn đuổi theo chém. Lúc này tinh thần của bà Hằng hoàn toàn hoảng loạn và không thể cầu cứu ai trong lúc nửa đêm. Ngoài ra, con dao mà bà Hằng dùng tự vệ nằm trên bàn nhà chứ bà Hằng không chuẩn bị sẵn. "Vì vậy trường hợp này theo tôi là phòng vệ chính đáng" - Luật sư Nguyễn Tri Đức nói.

