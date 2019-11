Người treo cổ tự tử ở Đắk Nông là cha của hai bé bị sát hại ở Vũng Tàu

Trong khi đó, một lãnh đạo Công an huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, ngay sau khi nhận được thông tin về người đàn ông treo cổ tự tử này có nhiều đặc điểm giống với nghi can giết chết hai trẻ nhỏ tại bãi biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an huyện Đắk R’lấp đã thông báo với Công an Bà Rịa- Vũng Tàu đề nghị phối hợp điều tra.

Đến chiều tối ngày 15/11, lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã lên phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Nông. Qua xác minh, người treo cổ tự tử này chính là N.T.Q, đối tượng nghi đã sát hại 2 con đẻ của mình rồi vứt xác lại trên bãi biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Cùng ngày, người thân của đối tượng cũng được thông báo để lên nhận diện, xác nhận.

Một người nhà của hai cháu nhỏ cho biết, sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, Q. làm bảo vệ cho một nông trường tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian gần đây, Q. có biểu hiện lầm lì, ít nói và có mâu thuẫn nhỏ với gia đình.

Người đàn ông được phát hiện tử vong trong một nghĩa trang

Chiều tối ngày 14/11, người dân tại TP Vũng Tàu phát hiện thi thể một bé trai được đựng trong ba lô gần bờ biển nên nhanh chóng báo công an. Đến 16h cùng ngày, 1 thi thể bé gái khác cũng được phát hiện gần đó.



Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nạn nhân là N.T.T.V (sinh năm 2017) và N.T.A (2019), là hai con của N.T.Q. Cả hai cháu bé nghi bị Q. sát hại.

Trưa ngày 15/11, người dân phát hiện một người đàn ông mặc áo phông, quần lửng, treo cổ tự tử tại một vườn cây thuộc nghĩa trang thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp.

Nhận được tin cấp báo, cán bộ công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thì không phát hiện giấy tờ tùy thân, không có điện thoại, bên cạnh có một con búp bê và xe đồ chơi trẻ em. Sau đó, người dân đã chụp ảnh nạn nhân, đưa lên trang Facebook cá nhân để thông báo, truy tìm thân nhân.

Khi đăng tải, nhiều người đã vào bình luận và khẳng định đây là đối tượng N.T.Q, trú tại Bà Rịa- Vũng Tàu. Hình ảnh, quần áo của nạn nhân có nhiều điểm trùng hợp với đối tượng Q. mà cơ quan chức năng đang truy tìm. Trước thông tin này, Công an huyện Đắk R’lấp đã liên lạc với cơ quan của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để phối hợp, điều tra.

Theo Dân trí

