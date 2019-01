Người tổ chức vượt biên để bán bào thai bị khởi tố

Thượng tá Tô Văn Hậu (Trưởng công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho hay hôm nay nhà chức trách đã khởi tố Moong Thị Oanh (32 tuổi, trú xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) về hành Tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài. Bị can mang bầu nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bốn phụ nữ khác cũng bị điều tra cùng tội danh.

Moong Thị Oanh tại Công an Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải.

Nhà chức trách xác định, Oanh kết hôn và sống nhiều năm ở Trung Quốc. Năm 2018, Oanh đưa ba phụ nữ mang bầu tại huyện Kỳ Sơn vượt biên để bán con khi vừa sinh với giá 40-80 triệu đồng/bé. Mỗi trường hợp trót lọt, Oanh hưởng tiền công cả chục triệu đồng.

Ngày 20/9/2018, chồng Oanh chở một nhóm người do cô ta dụ đi bán bào thai thì bị lật xe tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Tai nạn khiến thai phụ Moong Thị Lâm (xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn) tử vong; Moong Thị Mùi sinh một bé trai tại bệnh viện.

Ngày 26/1 Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Nghệ An và Tổ chức Bảo vệ trẻ em Rồng Xanh đã đưa Oanh, hai mẹ con Mùi và hai phụ nữ khác từ Trung Quốc về Việt Nam...

Công an Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra vụ án.

Năm 2018, Nghệ An ghi nhận 25-27 trường hợp phụ nữ ở huyện Kỳ Sơn vượt biên qua Trung Quốc khi mang bầu những tháng cuối. Họ đã bán con vừa lọt lòng để nhận 40-50 triệu đồng với bé trai và 70-80 triệu đồng với bé gái.

Theo VnExpress

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật