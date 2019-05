Người thân gào khóc sau vụ 3 người tử vong trong phòng trọ

Sáng 27/5, người dân phát hiện 3 người trong một gia đình gồm: Chồng, vợ đang mang bầu và con gái chết trong phòng trọ ở phường An Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương), nên gọi điện báo công an.

3 nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Cường (31 tuổi) chết trong tư thế treo cổ, chị Phạm Thị Hằng (35 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) và con gái gần 4 tuổi, nằm gục chết trên nền nhà, người đầy máu. Trong ảnh, người thân nạn nhân đang mếu máo khi biết tin vụ việc.

Công an thị xã Dĩ An có mặt hiện trường, phong tỏa khu vực lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Qua khám nghiệm, công an phát hiện trên thi thể chị Hằng và con gái có nhiều vết thương dẫn đến cái chết. Cảnh sát thu giữ một con dao dài 40 cm, cán bằng gỗ. Riêng anh Cường chết trong tư thế treo cổ. Tại hiện trường, người thân người xấu số ngồi bệt xuống nền đất than khóc.

Bên trong căn nhà xảy ra vụ án mạng, nhiều vết máu còn vương vãi trên nền nhà. Cơ quan điều tra nhận định anh Cường sát hại vợ và con gái rồi treo cổ tự tử. Cũng theo cơ quan công an, chị Hằng đang mang thai sắp sinh.

Chứng kiến cảnh 3 người thân được cơ quan chức năng lần lượt chuyển ra khỏi phòng trọ đưa lên xe cứu thương, người thân nạn nhân ngã quỵ.

Theo cơ quan điều tra, anh Cường thuê phòng trọ sống cùng vợ và con gái ở khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, từ tháng 3/2018 đến nay và làm nghề bán sỉ sữa bắp cho các cửa hàng. Chị Hằng bán rau tại khu vực và chăm con nhỏ.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân tại khu vực lập thùng quỹ quyên góp tại chỗ giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

