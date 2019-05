Người thân của nạn nhân bị đổ bê tông giấu xác: "Tôi cứ nghĩ anh trai đang làm việc ở đâu đó"

Sáng 20/5, ông Giáp cùng cháu trai tên Trần Hồng Quân (con của ông Trần Đức Linh) lên Công an tỉnh Bình Dương làm việc, xác định nạn nhân tên Trần Đức Linh, 1 trong 2 nạn nhân vụ xác người đổ bê tông trong căn nhà tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) được người dân phát hiện tối 15/5 có phải người thân không?

Qua kiểm tra dấu vân tay, công an xác nhận nạn nhân Linh chính là người thân trong gia đình. Do lời khai các nghi phạm có một số mâu thuẫn, công an giữ xác ông Linh lại để làm rõ thêm một số chi tiết và bàn giao lại gia đình đưa về quê vào ngày mai 21/5.

Ông Giáp chia sẻ trong nỗi buồn vô hạn: "Nạn nhân Linh chính xác là anh trai của tôi. Từ khi rời quê cách đây 3 năm, tôi nghĩ anh Linh đang làm việc ở mảnh đất nào đó chưa có điều kiện về thăm quê.

Nào ngờ khi đọc tin tức thấy người tên giống anh trai mình đã bị tử vong và giấu xác vô cùng ớn lạnh. Lúc đó cũng bán tín bán nghi, không nghĩ là anh trai mình bị chết thảm. Nhưng giờ đã biết chính xác anh trai tôi đã chết, tôi thật sự quá đau buồn".

Cũng theo ông Giáp, ông Linh có hai người con. Con trai đầu 25 tuổi và con gái 16 tuổi. Sau khi đi xuất khẩu lao động hơn 10 năm tại Ukraine về quê, ông bắt đầu luyện một môn phái (chưa được pháp luật công nhận) và có một số người khác ở địa phương theo học. Cuộc sống gia đình không hạnh phúc, năm 2015 ông Linh li dị vợ.

Tháng 2/2018, ông bán nhà, ôm tiền và xe ra đi biền biệt mất liên lạc với gia đình. "Tôi mới gọi về gia đình ở quê thông báo chuẩn bị lo hậu sự cho anh trai. Công an bàn giao lúc nào, tôi chuyển về liền khi ấy. Có lẽ là mai".

Kết quả khám nghiệm tử thi chưa chính xác? Theo kết quả khám nghiệm tử thi vào ngày 16/5, cơ quan điều tra xác định hai nạn nhân ở độ tuổi 30-35. Tuy nhiên nạn nhân Linh được người thân xác định là đã 51 tuổi.

