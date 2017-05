Người thân buột miệng tố kẻ giấu xác vợ trong bồn cầu

Ngày 17/5, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi, ngụ thị trấn Đất Đỏ) để điều tra về tội Giết người. Hoàng bị cáo buộc là đánh chết vợ, phi tang thi thể nạn nhân xuống hầm cầu trong nhà.

Vụ án sẽ mãi rơi vào quên lãng nếu trong các cuộc nhậu, người thân của nghi can không buột miệng bóng gió về sự thật việc chị mất tích.

Sát hại vợ rồi xin ly hôn

Theo chị của nạn nhân, từ khi không liên lạc được với Phan Thị Thuần, gia đình linh cảm chị bị sát hại chứ không phải “bỏ nhà theo trai” như lời Hoàng nói.

Theo gia đình, Hoàng vốn chăm chỉ, đối xử tốt với gia đình. Hai vợ chồng Hoàng làm phụ hồ. Năm 2006, họ sinh con trai đầu lòng.

Năm 2011, do Hoàng quá ghen tuông nên vợ giận, bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau khi xã hòa giải, anh mang đồ đạc sang nhà cha mẹ vợ ở chung. Được ba tháng, anh ta xin phép gia đình đưa vợ con về nhà riêng ở thị trấn Đất Đỏ.

Hoàng làm cai thầu xây dựng, rủ một người bạn ở huyện Long Điền về nhà ở để cùng đi làm công trình. Khi chân bị đau trở lại do bị tai nạn trước đó nên phải ở nhà và người bạn này đã chở vợ mình đi làm. Từ chuyện chở đi này mà hai người phát sinh tình cảm. Hoàng ghen tuông và chị Thuần ra Bà Rịa thuê nhà trọ ở riêng nhưng vẫn đưa đón con đi học.

“Chiều 20/8/2012, Thuần còn điện thoại cho biết sẽ chở con trai về nhà ngoại ở lại để hôm sau làm đám giỗ cho cha. Đến khoảng 20h không thấy Thuần về, gia đình gọi nhưng máy không liên lạc được. Đến sáng hôm sau cũng không thấy về”, chị nạn nhân kể.

Đến trưa 21/8/2012, Hoàng chạy xe máy qua nhà phụ làm đám giỗ cha vợ với nhiều biểu hiện bất thường, sau đó bỏ về mà không ăn trưa.

Theo gia đình nạn nhân, sau đám giỗ, linh tính chị Thuần gặp chuyện chẳng lành nên gia đình sang nhà Hoàng hỏi thăm tin tức. Tuy nhiên, đồ đạc trong nhà không xáo trộn, nhà vệ sinh cũng không có dấu hiệu đào bới. Gặp con trai Hoàng ở trường học thì cháu cho biết tối hôm trước ngủ ở nhà bà nội kế bên, có thấy mẹ về.

Sau khi chị Thuần mất tích, Hoàng đưa con trai vào ở luôn trong một ngôi chùa tại xã An Ngãi. Gia đình cũng đã tìm người có tình cảm với chị Thuần để hỏi thăm nhưng không có thông tin, còn Hoàng thì rêu rao “vợ bỏ nhà theo trai”.

Ba tháng sau, gia đình gửi đơn đến công an trình báo việc chị Thuần mất tích. Lúc này Hoàng cũng gửi đơn đến tòa, xin đơn phương ly hôn. Do gia đình chị Thuần lên trình bày việc đề nghị điều tra vụ mất tích nên tòa không giải quyết.

Người dân tập trung nơi nhà Hoàng chờ công an khai quật hầm cầu tìm xác nạn nhân. Ảnh nhỏ là bị can Hoàng.

Vô tình tiết lộ

Công an trả lời không có căn cứ điều tra việc chị Thuần bị sát hại. “Gia đình linh tính Thuần bị Hoàng sát hại nhưng không có bằng chứng nên đành thôi” - người nhà chị Thuần nói.

Tuy nhiên, sau đó “chứng cứ” chị Thuần bị sát hại liên tục vô tình xuất hiện.

Đầu tiên là năm 2013, trong lúc nhậu người thân của Hoàng vô tình nói: “Nghe tin là chị Thuần bị sát hại vứt xuống giếng”. Tin này đến tai và gia đình đến hỏi thăm nhưng chẳng có manh mối gì.

Đến tháng 3/2017, thông tin chị Thuần đã bị sát hại lại có người nói trong một cuộc nhậu. Theo đó, một cán bộ ngân hàng tại huyện Long Điền cho hay là chị Thuần có gửi tiền tiết kiệm nhưng mấy năm không thấy tới rút tiền hay gia hạn. Trong bàn nhậu có người thân của Hoàng và người này vô tình nói: “Thuần đã bị sát hại, sao lấy…”. Thông tin này lại tới tai gia đình chị Thuần. Lần này gia đình tiếp tục gửi đơn lên Công an huyện Đất Đỏ.

“Ngày 13/3, chúng tôi mang đơn cũ (chỉ sửa lại ngày) lên Công an huyện Đất Đỏ. Cán bộ tiếp dân nhận đơn, đưa chúng tôi gặp trực tiếp trưởng công an huyện (mới nhận công tác) để nghe trình bày. Trưởng công an hứa sẽ chỉ đạo xử lý ngay và sau đó cán bộ điều tra đã làm việc với chúng tôi.

Qua xác minh, công an thấy chị Thuần chưa xuất cảnh và đã mời Hoàng lên làm việc. Ngày 10/5, công an mời gia đình lên, thông tin là đang tạm giữ Hoàng nhưng người này không khai nhận. Gia đình vào hỏi, Hoàng cũng không khai. Sau đó, Hoàng mới tự thú, chỉ nơi phi tang xác nạn nhân…

Bước đầu Hoàng khai: Năm 2012, anh ta biết chuyện vợ ngoại tình, lấy tài sản bỏ ra ngoài ở. Một tối Hoàng đang nằm võng ở nhà thì chị Thuần về, hai vợ chồng cãi, đánh nhau. Sau đó, người chồng giật đoạn cây tràm trên tay vợ, đánh làm vợ tử vong.

Sợ bị phát hiện, Hoàng đục bồn cầu, bỏ từng phần thi thể của nạn nhân cùng dao, liềm, quần áo xuống hầm cầu, sau đó sửa sang lại nhà vệ sinh.

Theo Pháp luât TP HCM